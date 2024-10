La emotiva oración de Eduardo Antonio por El Taiger

El cantante Eduardo Antonio visitó una iglesia y se postró de rodillas ante una efigie de San Judas Tadeo, conocido como el abogado de las causas imposibles para que intervenga en favor de la salud del reguetonero El Taiger, que se debate entre la vida y la muerte en Miami.

“Yo soy tu hijo Eduardo Antonio Jiménez. Te vengo a pedir con todo fervor y con todo mi corazón que de la misma manera que me salvaste cuando estuve grave pongas tu mano, pongas, tu manto para que salves a El Taiger”, dijo el Divo de Placetas visiblemente emocionado.

“Es una persona joven, es un hombre que todavía merece estar en ese plano tierra. Ayúdalo a salir adelante”, añadió.

“Ayúdalo a vencer toda esta dificultad que está pasando. Quita de su camino las malas mentes y los malos pensamientos de quienes no lo quieren. Ayúdalo en mi nombre te lo pido, por todos los milagros que siempre me has concedido”, concluyó el artista.

En el apartado comentarios de la publicación, Eduardo Antonio recibió el agradecimiento de muchas personas que alabaron su gesto y se unieron a sus votos de recuperación para el reguetonero.

No obstante, otros le criticaron que se grabara haciendo una oración y algunos se mostraron en desacuerdo con la ropa que usó para la ocasión.

"Para el que le pueda interesar les dejaré saber que me grabé porque pienso que si otros se suman a pedir por él, se salvará en el nombre de Dios. Si estoy vestido así es porque saliendo de la iglesia me dirigí a grabar un especial de televisión internacional. Yo no quiero que se muera. Quiero que viva", aclaró el cantante en el apartado comentarios.

Previamente, el Divo ya había publicado otra foto suya junto a El Taiger pidiendo por su propia recuperación.

La investigación sobre el incidente en que el reguetonero cubano El Taiger recibió un disparo en la cabeza continúa en curso, pero las especulaciones en las redes se han avivado luego de que salieran a relucir imágenes de un operativo policial en una vivienda de Hialeah.

De momento no hay ningún arresto, según aseveró el periodista de Univisión, Daniel Benítez. La policía sigue buscando más información y a personas que se cree estuvieron con El Taiger antes del trágico suceso.