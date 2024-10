Indignación en redes por comentarios de Alexander Otaola sobre El Taiger

Los comentarios de Alexander Otaola en medio del estado de gravedad de El Taiger, tras haber sido víctima de un disparo en la cabeza el pasado jueves, han causado una ola de indignación en las redes sociales.

En uno de sus programas el presentador cubanoamericano se refirió al estado de salud del reguetonero y al apoyo que está recibiendo: “Ahora todos son amigos, ahora todos quieren lo mejor para El Taiger, ahora todos perdón y olvido, ahora todos la cadena de oración. Si El Taiger se salva que ojalá se salve, verdad, para que todos los que le mandan buenas vibras puedan recibir esa bendición, hace falta que sepan que va a quedar con necesidades especiales”.

En un todo que a muchos les pareció despectivo y sin humanidad, Otaola agregó: “Ustedes tendrán que ayudar a cambiar el pañal, dar la papilla, a limpiarlo, a perfumarlo, sacarlo a pasear, así que espero que todos ustedes estén dispuestos, en caso de que El Taiger pueda superar esto, a rotarse a El Taiger un mes por cada casa de ustedes”.

Un Martí To Durako compartió este fragmento en su perfil en Instagram y las críticas a Otaola no tardaron en aparecer.

“Hipócrita”, escribió Aly Sánchez; “Coño Oti así no hermano”, le dijo el reguetonero Harryson; “Cuánto odio por Dios que asco me da este hombre”, agregó Ani Dieppa, pareja de El Yonki.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

“Usted no tiene límites señor y mucho menos humanidad… es lamentable que no sepa diferenciar entre lo real y lo absurdo. Definitivamente a usted no se le puede contar entre los buenos”; “A mí me maravilla la falta de empatía de este señor y la falta de amor”; “Dios mío este hombre no tiene gandinga”; “No puedo con este hombre con tanto veneno, increíble el nivel de insensibilidad y odio”; "No se puede hacer una ponina entre todos a ver cómo se puede desaparecer esa persona que le quiten el internet o que lo metan en una caja por favor”; “Dónde está la humanidad de este señor”, le cuestionaron algunos.

Captura Instagram / Un Martí To Durako

“Si se tiene que hacer se hace pero personas como tú son las que no deberían de existir y que Dios me perdone”; “Ya salió el diablo, se había demorado mucho, el final de él va ser 10 veces peor que el de El Taiger, es un ser tan despreciable, tipo tan malo, que hasta a su propia gente la jode. Vergüenza da la vida de este señor”; “Está dolía la doña porque hay más gente apoyando y pidiendo por la recuperación de El Taiger que los que votaron por él en su campaña”, añadieron otros.

Hasta el momento El Taiger permanece en estado grave y bajo soporte vital en el Jackson Memorial Hospital de Miami.