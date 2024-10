Abogado de Florida gestiona visa humanitaria para llevar a la hija mayor de El Taiger a EE.UU.

El abogado de inmigración Miguel Inda-Romero anunció que se encargaría de tramitar una visa humanitaria para que la hija mayor del reguetonero cubano El Taiger pueda viajar de La Habana a Miami para ver a su padre, quien se encuentra en estado crítico tras haber recibido un disparo en la cabeza.

Inda-Romero enfatizó que, aunque no está de acuerdo con las decisiones del artista, este no es momento de juicios personales, sino de humanidad.

"Ayer me contactaron para ayudar a la hijita de El Taiger que se encuentra en Cuba con una visa humanitaria para venir a ver a su papá. Quiero aclarar y dejar bien claro que no estoy acuerdo con las opiniones y decisiones de El Taiger pero ahora no es el momento para eso. Sobre todo está la humanidad y voy ayudar a esa niña a ver a su padre porque ella no tiene culpa de nada", escribió el abogado en una publicación en Instagram, que por causas que se desconocen, posteriormente borró.

"Tenemos que pedirle a Dios por su vida y poner cualquier opinión al lado. Si no hacemos eso nos estamos comportando igualito a los que tanto daño nos han hecho. Nadie se merece lo que le pasó a El Taiger. Solo Dios nos puede juzgar", concluyó el letrado.

Hasta el momento no está claro por qué borró el comunicado, que también fue citado por Telemundo 51.

En una historia de su perfil Instagram, que tampoco ya está disponible, se podía leer:

"Antes de criticarme entiendan que yo no estoy de acuerdo con como piensa y actúa El Taiger. Ahora quiero que el ser humano José Manuel Carbajal se recupere pronto. Esto se trata de humanidad. Yo ayudaré a su hija a que venga a ver a su padre. Yo no soy nadie para negarle esa oportunidad. El único que me puede juzgar es Dios por él y por todos los enfermos, también por los presos políticos. Desearle mal a alguien que lucha por su vida es inmoral".

Captura de Instagram/Abogado sincero

La historia de Instagram del abogado Eduardo Inda-Romero reveló que estaba siendo criticado o recibiendo presiones para desistir de su deseo de tramitar el visado humanitario de la niña.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el caso.

José Manuel Carbajal tiene tres hijos en Cuba, dos niñas y un varón.

El Taiger fue encontrado inconsciente el jueves en el asiento trasero de un vehículo abandonado a plena luz del día, a solo dos cuadras del hospital Jackson Memorial, donde fue operado y donde permanece en terapia intensiva conectado a una máquina de respiración asistida.

Según los informes médicos la bala impactó en su frente y atravesó el lado derecho de su cerebro, comprometiendo su salud de manera grave.

Seguidores del artista en Estados Unidos, en Cuba y en otros países han reaccionado con emotivas muestras de apoyo y de fe.

Artistas cubanos de todas las ideologías y orillas abogan por su recuperación.

La efusiva reacción de cientos de miles de cubanos, que incluso han salido a las calles en diferentes provincias para orar, cantar o bailar con la música de El Taiger en muestras de espontáneo homenaje, ha creado agravios comparativos, pues algunos creen que los presos políticos cubanos merecerían mucho más una actitud y un apoyo semejante.