Cubana de Tampa sobreviviente de derrame cerebral sobre El Taiger: "Yo fui un milagro de Dios, pero él tiene que serlo"

Arianna Hernández, la joven madre cubana de Tampa que sobrevivió a un coma tras sufrir varios infartos cerebrales, ofreció su opinión sobre el delicado estado de salud del reguetonero cubano El Taiger, quien se encuentra hospitalizado tras haber recibido un disparo en la cabeza.

Durante un directo de Instagram, esta cubana -conocida cariñosamente como La China- compartió su experiencia personal y se mostró en desacuerdo con la posibilidad de desconectar al artista, apelando a que hay que darle tiempo para que se recupere.

"Quiero hablar sobre lo que le pasó al Taiger para decir que no le desconecten, porque a mí me pasó algo igual. Me querían desconectar y finalmente lo hicieron, pero tuve la suerte de que seguí viviendo. Yo pienso que él no puede tener muerte cerebral", expresó Arianna, recordando el pronóstico de los médicos y poniendo en duda que el cantante cubano tenga una muerte cerebral. "A mí me decían que iba a quedar como vegetal, y yo viví y estoy bien. Me recuperé bastante rápido", añadió, poniendo su ejemplo.

"Él va a vivir, no se va a quedar así. Tienen que darle su espacio. ¿Cómo lo van a desconectar cuando no saben ni lo que tiene? Mírenme a mí, yo estoy bien. No quedé como dijeron que iba a quedar. Yo bastante bien estoy", insistió, mostrándose optimista con el estado del cantante.

La joven madre, quien ahora está en casa con su hijo tras la recuperación, señaló que los diagnósticos no siempre son definitivos y que El Taiger merece tener una oportunidad para luchar por su vida. "Él tiene a su familia, sus hijas, motivos por los que luchar. Él es una persona buena que se merece vivir, pero tienen que darle tiempo", agregó.

Arianna mencionó que en su propio caso le dijeron que tenía muerte cerebral y no viviría, pero milagrosamente se recuperó. "Dios es grande y le van a ayudar. Yo fui un milagro de Dios, pero él también tiene que serlo", concluyó.

Durante el directo, la joven cubana habló sobre esos meses difíciles que pasó y pidió que la gente ore por el cantante cubano. "Él se va a recuperar. Yo fui un ejemplo, estoy bastante bien. Poco a poco que se recuperará y saldrá adelante", dijo Arianna.

Ante su testimonio, muchos cubanos recordaron que ella misma es un recuerdo que los milagros sí existen. "Así mismo es, tú eres ejemplo vivo de eso, mientras haya vida, hay esperanzas y José Manuel Carvajal va a vivir" o "Vivo ejemplo que los milagros sí existen", le comentaron a Arianna.