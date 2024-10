Wampi regresa a Estados Unidos y habla sobre la situación del El Taiger: "Él es una persona a la que seguir"

El artista cubano Wampi acaba de regresar a Estados Unidos, y a su llegada al aeropuerto, fue entrevistado por su ex Samantha Hernández de La Familia Cubana, quien le preguntó sobre la difícil situación que atraviesa su colega El Taiger.

Durante la entrevista, realizada en el aeropuerto, Wampi no dudó en expresar su tristeza y empatía hacia el reguetonero. "Me siento no bien, sinceramente, con la situación que está pasando José. Es un ser humano, a nadie se le desea el mal y que le pasen ese tipo de cosas. Me siento triste", confesó Wampi, que reconoció que pese a no tener una relación cercana con José Manuel Carvajal, siente un gran respeto hacia él como artista.

"Yo no me relaciono mucho con los colegas, pero me ha dado un par de consejos a los que le he hecho caso", admitió el cantante. "Él es una persona a la que seguir, hablando desde el punto de vista musical. Es una persona talentosa", aseguró, mostrando admiración por el trabajo de su compañero.

Durante los últimos días, varios colegas del mundo de la música cubana se han unido a los actos en homenaje a El Taiger que se han hecho en diferentes lugares, muestras de cariño que, según Wampi, le darán fuerza.

"Son cosas que en su estado le van a dar mucha fuerza. Solamente hay que seguir manteniéndose unidos y pidiéndole a Dios que podamos tener a José de vuelta", expresó con esperanza.