Wampi asegura que no le debe su carrera a Chocolate MC: "Mi música no tiene nada que ver con la de él"

Aunque Chocolate MC asegura que los nuevos exponentes del género urbano de Cuba son “sus hijos”, “Chocolaticos” que le deben su carrera en la música, Wampi no está de acuerdo con su perspectiva.

El joven reguetonero aseguró en una entrevista para Chunguito Podcast que él no le debe su carrera: “Porque una, él no me ha escrito una sola canción de las que yo he sacado, vamos a partir de ahí. Dos, no ha hecho la música tampoco de ninguna de las otras canciones que yo he grabado, no ha tenido las estrategias que he tenido, no ha hecho nada”.

“Yo a él lo respeto muchísimo a pesar de sus cosas, de sus problemas, soy empático por esa parte porque sé que es una persona que ha sufrido bastante, pero sinceramente no le debo nada a él, ni siento que la generación nueva le deba algo, porque el morfa que se está haciendo hoy en día no es como ese que se hacía hace muchos años”, añadió Wampi.

“Mi música no tiene nada que ver con la de él, sin ofender”, dice, pero pese a este criterio Wampi reconoce el papel que ha jugado Chocolate dentro del género reparto: “Yo sí no te puedo negar que él fue el repartero que dio a conocer en sí el reparto a nivel de Cuba completa y parte del mundo”.

Por estos días las polémicas dentro del género han estado candentes, Chocolate MC y Harryson se han lanzado unos cuantos darnos en las redes, y también El Carli le tiró con fuerza a Wow Popy.