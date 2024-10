Expareja de El Taiger le dedica conmovedor mensaje: "Siempre has sido un niño en cuerpo de gigante"

Jany Mesa, expareja de El Taiger, publicó en su perfil en Instagram conmovedores mensajes a propósito del grave estado de salud en que se encuentra el reguetonero.

La modelo cubana recordó varios momentos que los dos compartieron y mensajes privados que intercambiaron.

“Siempre has sido un niño en cuerpo de gigante y como Jany que soy no me quedo con otra versión, más que con tu mejor versión porque así tiene que ser. Con tus esfuerzos y sacrificio por mí... Con tu respeto a cada una de mis ideas creativas y unírteles... Con esa amistad que te permitiste aprender de cero para regalarme después de nuestras diferencias... Con los chistes y complicidad en maldades de niños... Con el oído que me dabas cuando sabías que te enseñaba un punto sabio o novedoso para ti”, escribió Jany junto a una foto del reguetonero en las playas de Cuba.

Captura Instagram / Jany Mesa

En otra de sus stories la modelo mostró un fragmento de una conversación en la que le decía que debía cuidarse de “las personas con baja vibra, con malas metas, con demasiada avaricia o lujuria”.

Captura Instagram / Jany Mesa

“Si te digo que eres un niño loco abaku y de todo como tú dices, pero con talento. Todo esto es para que te rías feo, bueno, que te gusta el chisme, José Manuel, cuando te levantes y veas los recuerdos que hemos puesto todos... en las mías quiero risa y ánimo que yo no me parezco a nadie o es problema”, añadió Jany junto a una de las tantas fotos que él solía tomarle sin que ella se percatara.

Captura Instagram / Jany Mesa

Aunque la relación de ambos terminó hace más de un año, ello no impidió que Jany le dedicara unas palabras como han hecho incluso los artistas con quien ha tenido polémicas.

Desde que el pasado jueves se conociera el delicado estado de salud del cantante debido al disparo que sufrió en la cabeza, las muestras de solidaridad y apoyo han inundado las redes sociales.