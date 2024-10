No escampa: Unión Eléctrica pronostica más de 1,000 MW de apagones en Cuba

Noche cerrada en Cuba (imagen de referencia) Foto © Facebook / Naturaleza Secreta

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó una nueva jornada de apagones masivos para este lunes, alargando la agonía que en silencio sufre la población, y que día tras día aleja un paso más la precaria y menguante confianza de los cubanos en los dirigentes del régimen.

La escasez de combustible y la ruleta rusa de las averías en las termoeléctricas están dando por resultado un ciclo infernal de cortes de suministro en toda la isla, con provincias que quedan completamente a oscuras por incapacidad de “rotar” los apagones por circuitos.

Captura de pantalla Facebook / UNE

“En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación las 24 horas del día y se ha mantenido durante toda la madrugada de hoy”, informó este lunes la empresa estatal en sus redes sociales.

No hay novedad alguna en su información, pues esta es la apertura habitual de sus comunicados diarios desde hace semanas. Según datos de la propia empresa, este domingo “la máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico fue de 1,349 MW a las 18:10 horas”.

Tal y como reconoció la UNE, la “afectación” fue superior a la planificada la víspera, supuestamente por la “no entrada en tiempo de la unidad 5 de la CTE Nuevitas”.

“Se encuentra en avería las unidades 5 y 8 de Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 5 de la CTE Renté”, añadió la empresa que dirige Alfredo López Valdés.

Fuera de servicio por falta de combustible se encuentran 43 centrales de generación distribuida. En la misma situación se halla la central eléctrica flotante (patana) de Santiago de Cuba. En total, esto representa unos 344 MW de déficit en el colapsado sistema electroenergético nacional (SEN).

“Con este pronóstico, se estima para la hora pico una disponibilidad de 2,220 MW y una demanda máxima de 3,300 MW, para un déficit de 1,080 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,150 MW en este horario”, concluyó la UNE.

La situación, que con altibajos se mantiene desde hace años en el país, amarga cada vez más la vida de los cubanos. Además de la crisis económica, la escasez, la inflación, el colapso de los servicios públicos y el hambre, la población sufre los prolongados y frecuentes apagones con una mezcla de resignación e indignación, tal y como reflejan los comentarios dejados en las redes sociales de la UNE.

"¡Dios, es que ni un solo día de tregua! ¡Entreguen el país: está colapsado!", comentó una usuaria. "¿Hasta cuándo tendremos paciencia? Cuando ya la locura reine en su totalidad, se vendrá un tsunami a las calles", preguntó otra, lanzando un vaticinio que muchos temen, incluidas las autoridades del régimen cubano.

"No queremos más información sobre el déficit de generación, información que muchos ni entienden. El pueblo de Cuba está harto de que informen para justificar los 'alumbrones', lo que queremos ya es una solución", clamó otra internauta.

"¡Tal parece que la nueva meta es no bajar de 1,000 MW de déficit!"; "Sin mejorías ni soluciones, de mal para peor"; "Suelten el poder. El pueblo cubano no se merece esto", dijeron otros usuarios cansados de una situación que parece no tener fin.