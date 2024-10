El drama legal detrás de la condición médica de El Taiger: ¿Quién decide su destino?

Desde el pasado jueves, en que el reguetonero cubano El Taiger recibió un disparo en la cabeza en Miami en circunstancias que se investigan, uno de los aspectos que ha generado inquietud entre sus seguidores es el limitado acceso a información sobre su condición médica.

Un artículo publicado este martes en la sección jurídica del medio independiente elTOQUE indagó en las causas legales de esa sobriedad en la exposición de datos médicos.

La causa fundamental es la llamada Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) que en Estados Unidos protege la confidencialidad de la información médica de los pacientes, que restringe el acceso a sus familiares directos o a las personas que hayan sido designadas previamente como representantes legales.

Dado que El Taiger se encuentra inconsciente y no cuenta con familiares cercanos en Estados Unidos, el personal médico del hospital Jackson Memorial es el encargado de decidir quién puede recibir información sobre su estado.

Aunque personas cercanas al músico, como Jorge Junior, líder de la agrupación Los Cuatro, han expresado su deseo de viajar a Estados Unidos para acompañarlo, no ha podido viajar y hasta ahora no se ha concretado ningún trámite que les permita tener acceso a información médica detallada.

Las decisiones médicas en caso de incapacidad

Otro punto es que la gravedad del estado de El Taiger ha suscitado dudas sobre qué sucederá si su condición no mejora y permanece conectado a soporte vital sin posibilidades de recuperación.

La citada fuente revela que en el estado de Florida, donde se encuentra hospitalizado, las leyes permiten que -en ausencia de un representante designado previamente por el paciente- se sigan ciertos protocolos para tomar decisiones críticas sobre su atención médica.

En caso de que El Taiger no tenga un documento de poder legal que designe a un representante para su atención médica, la ley de Florida establece un orden prioritario para identificar quién puede tomar decisiones en su nombre.

Entre las opciones están los tutores autorizados por la Corte: el cónyuge, los hijos mayores de 18 años, los padres o hermanos, y, en última instancia, un amigo cercano o un trabajador social.

Un dato delicado es que -según elTOQUE- si se llegara a determinar que El Taiger ha sufrido muerte cerebral, el personal médico tendría la facultad de desconectar el soporte vital, ya que la muerte cerebral se considera legalmente equivalente a la muerte física en el estado de Florida.

Esta decisión se tomaría de acuerdo con los estándares médicos y siempre bajo la supervisión de dos médicos cualificados, uno de ellos un neurólogo.

Falta de un seguro médico

En medio de una situación médica crítica y de un pronóstico incierto, en las últimas horas el influencer Un Martí To Durako informó durante un programa en el que participó uno de los managers de José Manuel Carbajal (El Taiger), el cantante no dispone de un seguro médico, algo que podría comprometer su evolución.

"Esto no es mentira, si no ayudamos a recaudar fondos, lo van a desconectar", dijo Un Martí To Durako, revelando que el cantante podría ser desconectado debido a la falta de fondos para cubrir su tratamiento.

También aclaró que no son los familiares ni los médicos quienes desean esta situación, sino que es el sistema de salud estadounidense el que, sin un seguro o respaldo económico, toma decisiones difíciles.

El reguetonero Oniel Bebeshito ofreció una parte de las ganancias de sus dos canciones con El Taiger, "Marca Mandarina" y "El Punto", para ayudar a su colega en esta delicada situación.

El artista también alentó a sus seguidores a unirse en esta causa, destacando que con una pequeña contribución de cada uno se puede marcar una gran diferencia.

A El Taiger lo encontraron en la parte trasera de un vehículo cerca del hospital Jackson Memorial de Miami el pasado 4 de octubre y fue trasladado a esa instalación donde lo intervinieron quirúrgicamente. El cantante sobrevivió a la operación y desde entonces está acoplado a máquinas de soporte vital.

Este lunes comenzó a mostrar un pequeño progreso en su recuperación, según informó su mánager, Marcel Reinosa, durante una entrevista con el comunicador Enrique Santos. Reinosa detalló que uno de los avances más significativos es que los riñones del artista comenzaron a funcionar nuevamente y que su cuerpo empezó a regular la temperatura por sí solo.