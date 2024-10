Régimen cubano confirma que los apagones seguirán hasta el año 2025

Vidente de la O Levy en su despacho Foto © Cubadebate

El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, confirmó los peores temores de los cubanos al contestar “preguntas frecuentes” de la población sobre la situación del sistema electroenergético nacional (SEN).

El régimen cubano no tiene solución a corto o mediano plazo para el colapso del SEN. Según el ministro de Energía, el gobierno de Miguel Díaz-Canel está haciendo un “gran esfuerzo financiero” para importar combustibles, pero también para comprar las piezas e insumos necesarios para solucionar las averías de las obsoletas termoeléctricas del país, una solución “a largo plazo”.

Mientras la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) intenta recuperar el potencial de generación de sus viejas y destartaladas termoeléctricas, irá aumentando la disponibilidad en función de la incorporación al SEN de los nuevos parques fotovoltaicos que está comenzando a instalar.

A ello se sumarán los megawatts que ganarán algunas centrales térmicas con “procesos planificados” de mantenimientos, explicó el ministro en un podcast entregado por partes por el medio oficialista Cubadebate.

De la O Levy no compareció esta vez ante las cámaras para prometer soluciones inmediatas a la actual crisis energética y sus consecuentes apagones, que alcanzan nuevamente niveles críticos que exasperan a la población. No, el ministro de Energía prefirió contestar a las dudas de “nuestro pueblo” desde una señal de audio, no fuera a ser que se le viera en la cara su “convicción” de que se está “avanzando” y de que “vamos a salir de esta situación”.

Los argumentos de Palacio, repetidos hasta el cansancio por Díaz-Canel y compañía, no hacen más que aumentar la incertidumbre y la indignación de los cubanos, por lo que De la O Levy se cuidó de contestar a las “preguntas frecuentes” desde un etéreo podcast.

“Cuando nuestro pueblo pregunta cuáles son las acciones a corto plazo, nosotros nos damos cuenta de que espera saber cuántos habrá en noviembre, cuántos megawatts se habrán incorporado en diciembre, cuántos megawatts va a haber el año que viene… Hoy nosotros tenemos que decir que se está trabajando igual que en aquella estrategia y en aquellas acciones del año 2023 para recuperar megawatts y se van logrando algunas cosas…”, aseguró el ministro.

Si el gobierno de Díaz-Canel sigue apostando por la misma estrategia que el propio De la O Levy reconoció como un fracaso, ¿qué resultados espera obtener? Acorde al ministro, las acciones de mantenimiento y reparación planificadas para las termoeléctricas de La Habana, Felton y Céspedes tardarán un año para la primera y cuatro o cinco meses para las otras dos.

“Otro de los temas que se mencionan con preocupación y con mucha insistencia en las redes y en todos los medios es el tema de los planes a corto, mediano y a largo plazo, que nosotros tenemos bien identificado planta a planta, de cada termoeléctrica, de cada central de generación distribuida, en cada patana…”, divagó el ministro durante la entrevista.

Según el titular de Energía, “con los escasísimos recursos que nosotros disponemos se hacen planes, tanto de mantenimiento como de reparación, como también se hacen planes financieros, se hacen búsquedas de negocios para poder avanzar en esta en la recuperación del sistema”.

“Con lo que nosotros tenemos, podemos decir que estamos caminando (lo hemos dicho en varias ocasiones) por un camino que no será corto, pero sí será muy sostenible, que es recuperar la generación de electricidad consumiendo combustible nacional (crudo y gas) y con las fuentes renovables de energía que están en marcha en la mayoría de las provincias de Cuba”, explicó.

Habló De la O Levy de un “gran proceso inversionista para la instalación de parques solares fotovoltaicos”, de las dificultades que conlleva “el bloqueo” estadounidense (“Cuba es un país asediado”), de las soluciones que han encontrado haciendo “un gran esfuerzo financiero”, ya sea para comprar contenedores o barcos necesarios para instalar parques fotovoltaicos que, al parecer, requieren una logística endemoniada.

“Se hicieron fuertes negociaciones para poder adquirir barcos para este programa que es gigantesco. Hoy es un tema resuelto, pero estamos esperando otros nuevos obstáculos que también lucharemos por resolver”, añadió.

También dijo el ministro que “con las acciones de mantenimiento se recuperó potencia en las unidades que estaban limitadas”. Eso dijo, a pesar de que no pasa un día sin que amainen los apagones en Cuba.

Y seguirán reparando y dando mantenimientos a las viejas termoeléctricas. “Ya tenemos los recursos aquí en el país… recursos costosísimos, rotores de las turbinas, partes y piezas de la caldera, tenemos equipos auxiliares… Aproximadamente en cuatro o cinco meses empezamos a incorporar potencia a nuestro sistema”.

“El año que viene va a ser un año grande de incorporación. Me atrevo a decir que casi mensualmente a partir del primer trimestre del año que viene va a haber incorporaciones de potencia de parques solares fotovoltaicos que va a aliviar mucho la situación con los combustibles, y sobre todo en la generación de electricidad por el día”, dijo De la O Levy.

Media hora de podcast para decir que se está “avanzando” según las nociones espaciotemporales de la “continuidad”. O lo que es lo mismo, para confirmar que el SEN seguirá igual de colapsado hasta fin de año y, con suerte, hasta finales de 2025.