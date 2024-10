"Es un momento ahora mismo de poder estar unidos por fe": Cubana en USA reflexiona sobre situación de El Taiger

La cubana Lien BM, que lleva tres años viviendo en Estados Unidos, decidió romper su silencio en TikTok sobre el estado crítico de El Taiger, quien está ingresado en el Hospital Jackson Memorial de Miami tras recibir un disparo en la frente el pasado jueves. Aunque Lien no suele meterse en polémicas, esta vez compartió su "humilde opinión" y movió las redes.

"Yo no simpatizaba con la manera en que él venía procediendo, pero simpatizo con la vida. Y la única persona con autoridad para dar y quitarla es Dios", soltó @lien.bm sin rodeos en un vídeo, donde también destacó cómo los cantantes cubanos se han unido para apoyar a El Taiger en este momento difícil. "Es triste que haya tenido que pasar algo tan fuerte para que el género se uniera, pero lo importante es que ahora lo están", comentó con sinceridad.

En su video, recordó a otros grandes de la música como Benny Moré o Héctor Lavoe, quienes también pasaron por momentos oscuros. "Lo importante ahora es su recuperación", dijo, dejando claro que, aunque no siempre haya estado de acuerdo con El Taiger, su música puso a "guarachar a toda Cuba" y que eso no se puede negar.

Su mensaje no dejó a nadie indiferente y los comentarios de apoyo no se hicieron esperar: "No importa quién seas, eres un ser humano, y solo Dios tiene el derecho de llevarte. Se va a recuperar, mil bendiciones para él", escribió uno de sus seguidores. Otro no pudo contener la emoción: "Es que no existe palabra de esta niña que no haga que yo me erice".

Muchos aplaudieron la reflexión de Lien, destacando que la empatía es lo más importante en estos momentos. "Cuando escucho palabras como estas, me vuelve el alma al cuerpo. No más odio, que reine la paz y el amor cure nuestros corazones", escribió otro seguidor emocionado.

Lien no se quedó solo en lo personal, también habló de la comunidad cubana en general. "Siempre queremos poner la bandera de Cuba en alto, y este es el momento para hacerlo con amor, no con polémica", dijo, llamando a la unión de los cubanos en momentos tan complicados.

El video de Lien BM ha tocado los corazones de miles de personas y ha dejado un mensaje claro: este no es momento de divisiones, sino de estar unidos. Como comentó un seguidor: "Él puede ser el testimonio más lindo de las segundas oportunidades". Aunque el pronóstico de El Taiger sigue siendo reservado, el apoyo y la fe de su gente no le faltan.