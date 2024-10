Conmovedor mensaje de Yomil tras la muerte de El Taiger: “Ahora estás al lado de tu purita y con Dany”

El cantante cubano Yomil Hidalgo compartió un emotivo mensaje en las redes sociales tras conocer la muerte de El Taiger luego de luchar durante una semana por su vida, reflejando el profundo impacto que esta pérdida ha tenido en su vida y en el género del reguetón cubano.

A pesar de la tristeza, el artista dijo en Instagram que encuentra consuelo al imaginar que El Taiger ya se ha reunido con su madre y con Dany, el fallecido compañero de Yomil, en una vida más allá: “Hoy se nos fue a otra vida una leyenda... la única tranquilidad que puedo sentir dentro de tanta tristeza es que no estarás solo, ahora mismo estás al lado de tu Purita, como siempre lo soñaste, y con Dany ahí también a tu lado”.

“Desde el 3 de octubre mis días han sido de total tristeza y preocupación por la situación de José”, confesó Yomil, quien no ha dejado de mostrar su gratitud hacia José Manuel Carbajal, el nombre real del fallecido cantante, reconociendo la importancia que tuvo en el inicio de su carrera musical.

“Lo único que tengo en mi corazón para él siempre será el agradecimiento, porque gracias a él DpuntoD se ganó la aceptación del público y a partir de eso comenzamos el recorrido”, recalcó.

Yomil también destacó el lado más humano y vulnerable de El Taiger, subrayando que muchos no comprendían el dolor que llevaba tras la pérdida de su madre: “Muchas personas no tenían ni noción del corazón tan grande que tenías y no entendieron que el mayor soporte que tenía era su mamá, y al no estar ella, la vida le cambió”.

En su mensaje, también recordó a los amigos cercanos que siempre estuvieron a su lado: “Soy testigo de los buenos amigos que estuvieron con él y lo apoyaron en todas sus locuras”, y mencionó a figuras como El Miki, Irán, Hansel, José el Negro, Marvin, Maykel, entre otros.

Por último, reconoció su legado: “Se nos fue ‘La tranka’ de Cuba, el más tigre, el salvaje. Descansa en paz, hermano mío, que desde aquí los de verdad te van a seguir recordando”.

Antes de que se hiciera pública la información del fallecimiento de El Taiger, Yomil había expresado con pesar y mucha tristeza celebró este miércoles su cumpleaños número 33.

“Hoy es el cumpleaños más triste que he pasado en mi vida”, dijo el artista este miércoles en sus redes sociales.

Yomil es uno de los muchos artistas que han unido sus voces sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de El Taiger.