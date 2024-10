Gente de Zona despide a El Taiger: "No era esta la manera de irte"

Gente de Zona y El Taiger Foto © Instagram / Gente de Zona

El dúo cubano Gente de Zona lamentó la muerte del reguetonero José Manuel Carvajal Zaldívar (El Taiger), quien falleció en el hospital Jackson Memorial de Miami, tras una semana ingresado en estado crítico por un disparo en la cabeza.

Alexander Delgado y Randy Malcom compartieron un mensaje en el perfil de Instagram de la agrupación, donde se confiesan estar muy conmocionados y tristes por el trágico fallecimiento del cantante.

"Cuando parte físicamente el artista que le puso banda sonara a la vida de muchos, deja atrás una tristeza que pocos podrán entender", dijeron.

"Muy conmocionados y afligidos por tu partida, José Manuel. Nuestro momento de incredulidad se convierte en negación. ¿Ahora quién le dará voz a tus rimas, a tu música, a tus pensamientos y a tus sentimientos?", preguntaron.

Foto: Instagram / Gente de Zona

Gente de Zona publicó varias fotos de actuaciones junto a El Taiger en diferentes escenarios, que muestran la cercanía que existió entre ellos en una relación que data desde hace dos décadas.

Foto: Instagram / Gente de Zona

"No era esta la manera de irte, así tan pronto", sentenciaron los integrantes del dúo.

Foto: Instagram / Gente de Zona

"Te llevas contigo mucha música aún por escuchar, rimas por escribir, un mundo de sueños, deseos y posibilidades. Te llevas un futuro de lo que pudo ser y no será, te llevas nuestras ganas de seguir escuchando tu música", agrega el mensaje.

Foto: Instagram / Gente de Zona

Por último, los dos artistas expresaron su convicción en que la música de El Taiger no caerá en el olvido.

Foto: Instagram / Gente de Zona

"Qué falta le harás al género, José, pero aun cuando luchando hasta el final, decidiste irte, se quedará por siempre tu legado musical", aseguraron.

"Todas nuestras oraciones con tu familia, amigos y colegas", concluyó la publicación.

El Taiger, de 36 años, fue declarado muerto esta tarde. "Ahora se ha reunido con su amada madre en el cielo", señaló un comunicado oficial publicado en su página de Instagram.

Alexander y Randy ya habían expresado en sus redes sociales su profundo dolor tras la confirmación oficial de la muerte de El Taiger.

"En shock y con el corazón roto al oír desde el pasado jueves la noticia hasta el día de hoy", escribió Alexander en Instagram, junto a una imagen de ambos sonrientes.

"Todo el mundo necesita una segunda oportunidad, esta no era la manera de irse para un guerrero como tú, pero como lo decían tus rimas, eres 'Un Peleador' y peleaste hasta el final. (...) No somos Dios para juzgar a nadie. Yo me quedo con el recuerdo del José Manuel Carbajal Zaldívar que conocí hace 20 años", agregó.

Por su parte, Randy mostró su incredulidad: "Aún no puedo creerlo… José, tu música seguirá sonando en cada esquina".

Gente de Zona se suma al dolor de muchos otros artistas que han compartido hermosos mensajes de condolencias.