Cubana en Florida da sus mejores consejos para salir adelante en Estados Unidos

Una cubana que vive en Florida, conocida en TikTok como maryaragon805 (y también @leidyoficial), compartió hace unos días en la red algunos consejos para los que buscan salir adelante en Estados Unidos, y sus palabras han dado mucho de qué hablar.

Su principal consejo es "no te compares con los demás" pues, según ejemplificó en su video, ha visto gente con lujos como carros del año y ropa de marca, pero que en realidad están endeudados y no viven bien: "He visto muchas personas llenas de oro con el carro del año, ropa de marca, y viven 4 o 5 en la misma renta, están llenos de deudas, y para mí creo que eso no es vida", añadió.

Además, adviertió sobre la trampa de meterse en deudas por comprar carros caros: "No hay ninguna necesidad de meterse en una letra. Tú puedes ir con tu carrito donde mismo van esas personas". También sugirió no malgastar dinero en cosas innecesarias y enfocarse en lo que realmente importa: seguir estudiando y capacitándose para encontrar mejores oportunidades en el futuro. Su mensaje es claro: "No dejes de superarte, estudia, aprende, y busca un trabajo que te permita crear tu propio negocio en el futuro".

En el debate propiciado en los comentarios algunos usuarios apoyaron sus palabras, como quienes comentaron: "Sabias palabras"; "Gracias por tus buenos consejos", "Totalmente de acuerdo" o "Muy cierto", pero también hubo quienes no estuvieron del todo de acuerdo: "Si hay necesidad del carro de letra, porque muchas veces no se puede reunir 5 mil ni 6 mil dólares para un carro cash", dijo uno defendiendo la opción de financiar un vehículo.

¿Y tú, crees que alguno de estos consejos te habría ayudado a hacerte más fácil el camino o tus tips irían por otro lado?