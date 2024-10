¿Cómo pueden reclamar la ayuda de FEMA los damnificados por los huracanes Milton y Helene en EE.UU.?

Vivienda que fue víctima del paso de un tornado previo al huracán Milton en Florida este 9 de octubre Foto © X/Evan Rosenberg

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha puesto en marcha diversas formas de ayuda para los damnificados por los huracanes Milton y Helene en Estados Unidos.

FEMA proporciona fondos inmediatos tras un desastre para cubrir necesidades urgentes y las personas afectadas pueden recibir una asistencia inicial de 750 dólares destinada a cubrir gastos esenciales como medicamentos o pañales.

Además, ese apoyo puede ampliarse para cubrir el alquiler de viviendas temporales o unidades de almacenamiento para aquellos que hayan perdido sus hogares.

¿Cómo recibir ayuda de FEMA?

La “Asistencia para Necesidades Serias” es un pago inicial flexible diseñado para cubrir elementos esenciales como alimentos, agua, fórmula infantil, suministros de lactancia, medicamentos y otros productos de emergencia.

La ayuda de FEMA se puede solicitar rellenando una solicitud en línea a través de la web disasterassistance.gov; usando la aplicación de FEMA o por teléfono llamando al 1-800-621-3362.

También se puede solicitar personalmente visitando un Centro de Recuperación por Desastre (DRC). Los DRC más cercanos al lugar de residencia pueden localizarse en el sitio web de FEMA.

¿Quién es elegible para recibir ayuda de FEMA?

Para ser elegible a la asistencia financiera de FEMA se debe residir en un área declarada como zona de desastre por el presidente.

El estatus de la zona se puede verificar usando la herramienta de búsqueda de direcciones de FEMA.

Para solicitar la ayuda se necesita, además, los siguientes datos: número de seguro social; Información de seguros; descripción de los daños sufridos; ingresos anuales del hogar; información de contacto y datos bancarios para depósito directo.

FEMA insta a todas las personas afectadas a solicitar la ayuda disponible y a mantenerse informadas sobre actualizaciones y recursos adicionales a través de sus canales oficiales.

Otras formas de ayuda a los damnificados por los huracanes Milton y Helene

En lo que respecta a los interesados en donar para ayudar a los damnificados, la recomendación de las autoridades es investigar bien antes de donar para evitar fraudes que buscan aprovecharse de estas tragedias.

Cinthya Lavin, portavoz del Buró de Mejores Negocios (BBB) ha advertido que “cada vez que ocurre un desastre natural, es crucial que las personas tomen precauciones y realicen investigaciones antes de hacer donaciones”.

El Centro Nacional contra el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia tiene una línea directa para reportar estafas relacionadas con desastres, el número es 866-790-5721.

Para evitar ser víctima de fraude, es recomendable hacer contribuciones a organizaciones reconocidas; no ceder ante presiones, ya que las organizaciones benéficas acreditadas no utilizan estas tácticas y no responder a comunicaciones no solicitadas.

También se debe evitar hacer clic en enlaces o imágenes de desastres enviados por desconocidos, ya que pueden instalar virus en tu dispositivo. Tener precaución con entidades que utilizan nombres similares a organizaciones reconocidas.

Lavin aconseja utilizar una tarjeta de crédito para hacer donaciones y verificar la legitimidad de la organización en sitios como give.org, guidestar.org y charitynavigator.org.

Finalmente, si consideras viajar a la zona afectada para entregar donaciones, es preferible contactar primero con una organización o entidad local para no interferir en los esfuerzos de recuperación en curso.

Organizaciones como la Cruz Roja Americana, que ha desplegado cientos de voluntarios en la Florida, están brindando asistencia a los damnificados por los huracanes Milton y Helene, ofreciendo refugio, alimentos y suministros de emergencia.

Si deseas apoyar a la Cruz Roja puedes visitar su página web o llamar al 1-800-733-2767.