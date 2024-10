Arte Cardé dedica obra sobre la evolución de El Taiger: "Siento un dolor inmenso de que no pudiste verlo en vida"

El artista puertorriqueño Arte Cardé ha rendido un homenaje especial a El Taiger, después de su trágico fallecimiento el pasado 10 de octubre con una ilustración en la que mostró "la evolución de la tranka".

En una publicación previa a su arte en honor al reguetonero, Cardé -quien ha hecho caricaturas en honor a Anuel, Daddy Yankee, entre otros, mostró capturas de pantalla de una conversación que tuvo en mayo pasado con El Taiger, en la que este le pedía una obra de arte en su honor.

“Mi rey, quiero tu arte que me lo hagas a mí. Del Taiger, yo soy artista”, se leía en uno de los mensajes que El Taiger le envió. "Wow, no puedo creerlo, ahora me vengo a dar cuenta de quién eras brother. Pero tranquilo, tú querías un arte, ¡ya verás!", escribió en su perfil al mostrar el intercambio, reflejando el dolor por no haber correspondido a su petición en vida, así como su compromiso de honrar su memoria.

Tras esa publicación compartió otra con el trabajo final: una caricatura conmovedora en la que El Taiger aparece en momentos icónicos de su carrera y al final una imagen de un tigre siendo abrazado por Jesús mientras sostiene una bandera cubana.

La imagen la acompañó de un muy mensaje muy emotivo: "La evolución de la Tranka. Siento un dolor inmenso de que no pudiste verlo en vida. Pero aquí está, espero que papá Dios te deje mirarlo desde el otro lado bro. ¡Descansa en paz guerrero!".

Los comentarios no tardaron en llegar, mostrando el cariño y respeto hacia El Taiger. "Gracias @arte_carde", comentó el artista Alex Duval, acompañado de un corazón. Osmani García también dejó su mensaje con emojis de aplausos, fuego y corazones rotos. Yomil, otro colega cercano de El Taiger, expresó su pesar: “Descansa en paz, Jose, no dejaremos morir tu legado hermanito”. Entre tantos mensajes, se refleja el dolor de la comunidad y el respeto por su legado.

La publicación de Arte Cardé ya acumula más de 11 mil likes, demostrando que el cariño por El Taiger sigue más vivo que nunca, incluso después de su partida. Fans y artistas han inundado las redes sociales con homenajes y mensajes de apoyo, manteniendo su memoria presente.