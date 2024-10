"No quiero saber más nada de Estados Unidos": Cubano desata reacciones tras anunciar que se regresa a la isla

Un cubano en Estados Unidos ha dejado las redes ardiendo tras publicar un video donde anunciaba su decisión de marchar definitivamente para Cuba.

En el video, grabado en el aeropuerto el creador de contenido @joelvega150 explicó su determinación de regresar a la isla después de lo que describe como la "soledad", "hipocresía" y "maldad" que ha experimentado en Estados Unidos.

“Me decidí ya, me voy para Cuba y no voy a regresar más”, dijo en el video compartido en TikTok, donde habló de la difícil situación que ha enfrentado en Miami y cómo la falta de conexión con las personas lo ha llevado a tomar la decisión de volver a su país, renunciando a cualquier vida futura en EE.UU.

"Me cansé ya de la soledad esta, de la hipocresía, de la malicia, de la maldad que tienen las personas aquí en este país", añadió en sus palabras, donde declaró no querer “saber más nada de Estados Unidos”, y mencionó que entregaría todos sus papeles y se quedaría para siempre con su familia en la isla.

El video, que al momento de esta nota ha generado más de 7,900 likes, ha provocado miles de comentarios de otros usuarios que están divididos entre los que apoyan su decisión y los que la critican. “Mi esposo y yo también nos vamos, somos personas mayores, no encontramos trabajo y estamos solos pagando un dinero en renta que se nos está acabando”, “Tienes mucha razón, yo estoy loco por virar bro”, opinaron algunos.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de apoyo: “Bye mijo, nadie te necesita aquí, vuelve para allá, la miseria y los apagones te esperan”; “Cuando llegues a Cuba publica otro video, queremos ver si es verdad”, dijeron otros.

Algunos usuarios compartieron su experiencia, expresando cómo también han sentido la tentación de regresar a la isla, pero recordando la dura realidad que allí se vive. “A veces yo también quiero irme, pero pienso como está Cuba y se me pasa jajaja”, comentó uno. En un tono más sarcástico, otro le deseó suerte y dijo: “Haces bien, ojalá seas una gran inspiración para otros”.

A pesar de su expresa petición de no recibir comentarios positivos o negativos, su video no ha pasado desapercibido, y las opiniones continúan acumulándose, con algunas personas compartiendo sus frustraciones con la vida en Estados Unidos, y otras recordando lo difícil que es sobrevivir en Cuba.

Lo que aún no está claro es si su plan de regresar a Cuba fue real o solo contenido para las redes. Aunque afirmó varias veces en el video que se iba y no regresaba más, tras esa publicación no ha compartido más videos, lo que ha dejado a muchos preguntándose si finalmente tomó el vuelo de regreso a la isla o si simplemente todo fue parte de un contenido viral.