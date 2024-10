Auto queda volcado tras fuerte choque en Santos Suárez, La Habana

Una fuerte colisión entre dos autos en una esquina del reparto Santos Suárez, en La Habana, este domingo, terminó con uno de los vehículos volcados, aunque al parecer no se reportaron víctimas.

Publicaciones en Facebook dieron cuenta del accidente de tránsito ocurrido en la mañana, cuando en la intersección de las calles Juan Bruno Zayas y General Lacret un Fiat Polski chocó a un Moskvitch, que por la fuerza del impacto quedó volcado sobre el techo.

Captura de Facebook/Alejandro Chassagne en Accidentes Automovilísticos en Cuba

Según testigos, presuntamente el chofer del Moskvitch no respetó la señal de “PARE” ubicada en Juan Bruno Zayas, y esa fue la razón del choque.

Una persona aseguró que dentro del carro volcado viajaba una mujer embarazada, pero no dio información sobre su estado de salud. Se desconoce si ella u otros ocupantes del auto sufrieron heridas.

Captura de Facebook/Henry Jonas en Accidentes Automovilísticos en Cuba

En los comentarios a los posts, vecinos del lugar coincidieron en calificar esa intersección como “la esquina caliente”, debido a que, habitualmente, los conductores no se detienen ante la señalización y es frecuente que en ambas calles se exceda la velocidad permitida.

“La esquina caliente de Santo Suárez no respetan el Pare y pasan a millón”, así lo resumió una internauta, mientras que otros afirmaron que en esa intersección ha habido muchos accidentes por esa causa.

Otra mujer hizo notar que, debido a los frecuentes accidentes, los dueños de la casa de la esquina adonde fue a dar el “Polaquito” pusieron una barrera de contención. “En ese muro se metió un taxi hace ya tiempo”, aseguró.

Varias personas opinaron que el auto se volcó por el exceso de velocidad, independientemente de no respetar el “PARE”. “Si van suave, le da el golpe pero no se vuelca”, dijo uno, mientras que otro advirtió: “Eso no sucede a 40 o 50 km... No acaban de tener conciencia del peligro para la vida y las consecuencias”.

Otros comentarios apuntaron a la falta de señalización horizontal (marcas viales en el pavimento) y la necesidad de restringir la velocidad a 40 km/hora a los que vienen por Lacret procedentes de la Calzada de 10 de Octubre.

De acuerdo con estadísticas oficiales, hubo un descenso del 13 % de los accidentes de tránsito (543 menos) en Cuba, durante el primer semestre del año, con relación al mismo periodo de 2023.

Sin embargo, en redes sociales se reportan numerosos accidentes en las carreteras y calles del país, mucho de estos con víctimas fatales, heridos y daños materiales de consideración.