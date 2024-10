Raphy Pina reacciona a la noticia de la muerte de El Taiger: "Que se encuentre al responsable de su partida"

Los mensajes de tristeza por la muerte del reguetonero cubano José Manuel Carbajal, más conocido como El Taiger, continúan llegando días después de su fallecimiento. El cantante falleció el pasado 10 de octubre, tras una semana luchando por su vida, después de recibir un disparo en la cabeza. Ante la triste noticia, artistas cubanos e internacionales han reaccionado en sus redes sociales con pesar. Uno de los que no dudó en dedicar unas palabras al cantante fue el productor Raphy Pina.

La pareja de Natti Natasha compartió un video de El Taiger que había subido hace años y escribió: "Dios lo tenga en la gloria y que se encuentre al responsable de su partida". Con estas palabras, Raphy Pina pidió justicia para El Taiger, quien recibió un disparo en la cabeza en Miami el pasado 3 de octubre.

Captura de Instagram

El video que compartió Raphy Pina fue uno que El Taiger había publicado hace dos años, en un momento que apareció en el docureality de Natti Natasha. En el video, El Taiger recordaba que fue precisamente Raphy Pina quien le abrió su cuenta de Instagram.

"¿Sabían que quien me abrió Instagram fue este señor? Me dijo '¿tienes redes?' y le respondí que tenía Facebook, a lo que me dijo 'eso es para gente de 3 años de edad, dame tu teléfono'. Y me creó este perfil que ustedes siguen. Hoy veo esto y digo: el hombre construye, no destruye", compartió entonces el intérprete de "La Historia".

Una anécdota que ahora ha vuelto a recordar Raphy Pina al compartir esa publicación del fallecido cantante.