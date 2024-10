Irete Lazo: El signo de El Taiger en Ifá tenía una advertencia para evitar su muerte

La muerte violenta del reguetonero José Manuel Carbajal Zaldívar (El Taiger), conmocionó a los cubanos hace pocos días. Para entender esta tragedia absurda, muchas personas buscan respuestas en aspectos de su vida privada, de su comportamiento social en Miami y de sus creencia religiosas.

Los seguidores de El Taiger han hecho referencia a la carga mística de algunas de sus canciones. Hay quienes aseguran que predijo su propia muerte, en la letra y videoclip de "El Sano".

Sin embargo, en las creencias de El Taiger hay otras cuestiones que son todavía más sobrecogedoras y abren el debate complejo del sincretismo religioso en Cuba.

El Taiger creía en Dios y era hijo de Babalú Ayé (San Lázaro)

En una entrevista que ofreció hace pocos meses al canal de YouTube Lo de nosotros no tiene nombre, El Taiger confesó que creía en Dios, y reconoció con orgullo ser hijo de San Lázaro, Babalú Ayé en la religión Yoruba.

"Soy muy creyente en Dios, pero si me pides los detalles de mi religión Yoruba te los puedo dar. Soy hijo de San Lázaro, mi signo es Irete Lazo. He caminado este mundo como para no depositar la fe en Dios, pero creo en él porque he visto al Diablo, o mejor, he visto a las personas", dijo y cerró con un toque de humor su comentario: "Eso ponlo en un podcast".

¿Qué significa el signo Irete Lazo (Irete Iroso)?

En esa entrevista El Taiger reveló un detalle muy importante, dijo su oddun en el sistema de adivinación de Ifá: Irete Lazo.

Este signo, entre otros aspectos, advierte a quien lo lleva sobre la importancia de estar atento porque el peligro acecha, y debe tener bien calados a los enemigos.

Tras conocerse la muerte de El Taiger, el babalawo cubano Alain Ifa Tola Oye Emi, residente en Estados Unidos, pidió a los sacerdotes de Ifá cercanos al fallecido músico que estudien toda la información sobre el signo Irete Lazo.

Alain considera que si se hacen los rituales pertinentes, los culpables de este doloroso caso de asesinato saldrán a la luz y se hará justicia.

"Hay un camino en ese signo que se llama 'La Trampa a Orunmila' y está describiendo prácticamente lo que le pasó a El Taiger. (...) Lo estaban vigilando porque le tenían envidia. (...) El Taiger siempre supo quienes eran sus enemigos", dijo el sacerdote.

El pataky al que se refiere Alain, narra cómo los traidores conocían todas la costumbres de Orunmila y cavaron un túnel bajo su casa para matarlo con fuego.

Esta historia se relaciona con el caso de homicidio de El Taiger porque hay indicios de que había combustible en el lugar donde se encontró su cuerpo, y las personas presentes al momento de su muerte, eran cercanos al artista.

En las redes sociales quienes han seguido este caso con atención, consideran que La Tranka de Cuba, pudo ser víctima de una trampa, preparada con tiempo para acabar con su vida.

"No eran uno, ni dos, mínimo eran cuatro personas. Escuchen que esto es Ifá, les estoy dando la luz", advirtió el babalawo y pidió unidad entre los sacerdotes para que, con sus ritos y creencias ancestrales, propicien que se haga justicia en el caso de la muerte de El Taiger.

El pataky de la "Trampa a Orunmila"

Orunmila (Orula) vivía en una casa de madera y tenía muchos enemigos. Estos, al darse cuenta de que él lo sabía todo porque era un gran adivino, decidieron incendiar su ilé (casa de oración).

Desde la entrada de la casa cavaron un túnel subterráneo hasta la habitación de Orunmila, sin que este se percatara. A través de una rendija en el suelo, observaron dónde se sentaba cada día para consultar el oráculo.

Bajo esa habitación colocaron cuatro vigas fuertes para evitar que el piso colapsara, llenaron el espacio con leña, basura, telas y le prendieron fuego.

Osun estaba situado a la derecha de Orunmila y comenzó a moverse por el calor. Al notar este movimiento, Orunmila giró a Osun hacia él y este le reveló que había una trampa con fuego.

Orunmila dijo unas oraciones y utilizó unos cubos de agua sagrada para sofocar el incendio. Después, cogió una tranca en sus manos y con todas sus fuerzas golpeó el suelo.

El humo comenzó a salir y cuando se disipó la niebla aparecieron los enemigos de Orummila, quienes al verse descubiertos, se entregaron dispuestos a que él decidiera su destino.

Orunmila, en lugar de castigarlos, les pidió que aprendieran Ifá para que pudieran alcanzar el conocimiento que él poseía y dejaran de sentir envidia. A partir de ese momento, Orunmila comprendió que Osun era un santo con la misión era avisarle y protegerlo de cualquier peligro. (Tomado de la web Osha e Ifá)