Indignación y burlas por "triciclo fúnebre" en Sagua la Grande: "Con otro año de apagones lo cambiarán a pedales"

La dirección de Servicios Comunales del municipio Sagua La Grande, en Villa Clara, compró un triciclo eléctrico que hará la función de carro fúnebre en ese municipio.

"A tono con las necesidades de ahorro de combustible que el país reclama, la Dirección de Servicios Comunales de Sagua la Grande adquirió un nuevo vehículo fúnebre que funciona con baterías", escribió en Facebook René Muñoz, periodista de Radio Sagua.

"La nueva carroza fúnebre es un triciclo eléctrico con todo el confort necesario para brindar un servicio de calidad", añadió la fuente, que compartió varias fotos del vehículo.

Captura de Facebook/René Morales Muñoz

En el apartado comentarios de la publicación decenas de internautas cuestionaron que al periodista oficialista le parezca que ese vehículo cuente con "el confort" que él argumenta, y muchos se preguntaron cómo harán para completar la carga del vehículo, debido a los frecuentes apagones que aquejan a ese territorio.

Otros calificaron el triciclo fúnebre de "falta de respeto" o "bochorno".

"Bueno, tienen que aprovechar bien al máximo las horas de corriente y no estar rodando por gusto; no vaya a ser que el apagón los agarre con poca batería y la urgencia del trabajo"; "Parece un vehículo de la Segunda Guerra Mundial"; " ¡Ay no! ¿En serio? ¡Qué manera de normalizar la miseria!"; "Vamos a ver si con tres horas de corriente se logra dar carga"; "Me quedo espantada con el 'confort' de dicho 'vehículo'"; fueron solo algunos comentarios.

"Con otro año de apagones lo cambiarán a pedales", sentenció jocoso otro internauta.

"Dice que confort para los muertos, jajaja, Dios mío. No, si ya lo que falta es que el muerto se tenga que ir a pie y esperar a los familiares en el cementerio", sentenció otro.

En Ranchuelo por estos días ya fue visto otro triciclo similar, haciendo la misma función, lo que generó comentarios de indignación entre algunas vecinas del occiso.

Triciclos fúnebres en Cuba

La idea no es novedosa, hace un año -en octubre de 2023- fue noticia otro triciclo, en ese caso en Santa Clara, destinado también al transporte de fallecidos hacia el cementerio.

Luego, en enero de este año, el cuerpo de un “combatiente de la revolución cubana” fue llevado al cementerio en un triciclo, en ese caso en Sagua de Tánamo, Holguín.

Unos meses después, en mayo, una familia cubana residente en Bauta, provincia de Artemisa, también tuvo que trasladar a su fallecido en un triciclo hasta el cementerio.

Lo mismo sucedió con la madre fallecida de un cubano residente en Camagüey, que tuvo que trasladar su cuerpo en un riquimbili.

En Santiago de Cuba han sido vistos incluso camiones B8 -utilizados normalmente para el transporte de caña- siendo desviados para el traslado de ataúdes con personas fallecidas.

En los últimos años el transporte de los fallecidos se ha afectado por la escasez de combustible y el deterioro del parque de vehículos en Cuba, una situación que genera indignación en la ciudadanía porque ni morirse con dignidad puede uno en la isla.

Los carros de las funerarias están en su mayoría rotos o fuera de servicio por falta de neumáticos y componentes eléctricos como las baterías, después de años sin recibir mantenimiento. Hay muchos municipios que no tienen ninguno propio en activo.

A menudo las familias deben esperar horas en las funerarias por un vehículo para trasladar al occiso al cementerio, para finalmente tener que "improvisar" y llevarlo en otro transporte, lo mismo en un jeep que en una camioneta o hasta en un carretón de caballos.

En no pocos casos son los dolientes los que tienen que pasar por el mal rato de tener que descargar el ataúd ellos mismos y depositarlo en el vehículo de que dispongan.

Los triciclos eléctricos, al igual que las llamadas motorinas, han ido ganando espacio en las calles de Cuba ante la crisis del transporte público, y el gobierno los vende en las tiendas en MLC.