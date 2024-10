Jueza impone 30 mil dólares de fianza para mujer que atropelló fatalmente a dos ancianos cubanos en Hialeah

Una jueza de Miami impuso 30 mil dólares de fianza a una mujer de 47 años identificada como Susej Calcines, que fue detenida tras un incidente de atropello y fuga que cobró la vida de una pareja de ancianos.

Calcines enfrenta dos cargos de homicidio vehicular y otros dos cargos por abandonar la escena de un accidente. Sin embargo, la policía revisó las cámaras, siguió la ruta y logró rastrear su auto, un Mercedes Benz GL450 negro de 2007.

Calcines fue arrestada posteriormente y confesó ser la autora del hecho. Ahora enfrenta varios cargos por el crimen.

La jueza Mindy S. Glazer fijó la fianza de Calcines en $30,000, y ordenó que sea colocada bajo arresto domiciliario con un monitor de tobillo. Asimismo, le prohibió conducir.

Según informes policiales consultados por Seven News Miami, la acusada afirmó no recordar el incidente y citó una condición médica no revelada.

La mujer tiene un historial de conducción limpio, y este es su primer accidente.

Durante su comparecencia ante el tribunal este martes, los fiscales expresaron incertidumbre sobre si continuar con los cargos de homicidio vehicular, ya que necesitan establecer si Calcines estaba conduciendo de manera imprudente.

Sin embargo, confirmaron que procederán con los cargos relacionados con abandonar la escena del fatal accidente, que ocurrió el domingo, cuando la Policía de Hialeah respondió a reportes de un hecho en East Eighth Avenue cerca de la 48th Street.

Los investigadores indican que Calcines conducía su SUV Mercedes negro en dirección sur cuando atropelló a Julio Hernández, de 87 años, y a Manuela Hernández, de 84 años, dos ancianos cubanos que estaban cruzando la calle.

Ambas víctimas fueron declaradas muertas en la escena e identificados por la hija de ambos, una mujer llamada María.

En Florida las sanciones por abandonar la escena de un accidente que ha causado la muerte o lesiones corporales graves son severas. El delito puede clasificarse como grave de segundo grado, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión o libertad condicional, además de una multa de 10,000 dólares.

En términos legales quien esté involucrado en un accidente debe permanecer en la escena, verificar que todos los conductores y pasajeros estén bien, y llamar de inmediato a la policía.