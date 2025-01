Cubana en Hialeah sorprendida por la excusa que le puso otra cubana para rechazar un trabajo: "Prefieres seguir recostada en el sofá"

Una cubana residente en Hialeah compartió su sorpresa y frustración luego de que otra cubana rechazara una oportunidad laboral debido a la distancia del trabajo y la falta de transporte propio.

La historia se hizo viral a través de un video en TikTok publicado por la usuaria Janet Cairo (@janetcairo), donde relató el peculiar episodio.

Según explica en su video, hace unos días una joven la contactó a través de redes sociales en busca de empleo. Como respuesta, Janet le facilitó su número de teléfono y, tras conversar, le informó que tenía una oportunidad laboral en Hialeah. Sin embargo, la respuesta de la interesada la dejó atónita.

"Simplemente me dijo que ella vivía en Hialeah Gardens, que no manejaba y que como no tenía medio de transporte, no iba a tomar el trabajo", relató Janet en la grabación.

Ante esta respuesta, la cubana no pudo evitar expresar su asombro y cuestionar la actitud de la joven. "Hay que normalizar ir a trabajar en autobús", agregó, refiriéndose a la importancia de aprovechar oportunidades sin depender exclusivamente de un transporte personal.

El video generó un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron la postura de Janet y enfatizaron la importancia de adaptarse a las circunstancias para poder salir adelante.

Otros, en cambio, defendieron a la joven que rechazó el empleo, argumentando que el sistema de transporte público en algunas áreas de Florida puede ser complicado y poco eficiente.

Este tipo de situaciones ponen de manifiesto los desafíos que enfrentan muchos migrantes cubanos en Estados Unidos, donde la movilidad y el acceso a oportunidades laborales pueden verse afectados por la infraestructura de transporte y las diferencias en la mentalidad respecto al esfuerzo y la autosuficiencia.

El caso ha generado múltiples reacciones y deja abierta la reflexión sobre la importancia de la determinación y la adaptación en la búsqueda de empleo, especialmente en una ciudad tan competitiva como Hialeah.

