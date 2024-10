"Descansa Paisano": Seidy La Niña conmueve con tema en homenaje a El Taiger

"No existirá nadie que ocupe tu lugar, porque tu música siempre será un legado", canta Seidy La Niña en su nuevo tema, dedicado a El Taiger y que hace unas horas aterrizó en el canal en Youtube de ella.

"Descansa paisano" se titula el sencillo que es un canto a la vida truncada, a lo mucho que se quedó por el camino. Desde el desgarro por la repentina partida del reguetonero cubano el tema también rinde tributo al legado de El Taiger, que murió el pasado 10 de octubre tras una semana luchando por su vida en el hospital luego de haber sido baleado, en circunstancias que siguen bajo investigación policial.

La canción, aplaudida por los seguidores de ambos artistas cubanos está llena de guiños a temas de 'la tranka de Cuba', e incluye su voz y hasta su sonrisa de fondo.

Aunque el tema ha recibido críticas y algunos se han cuestionado también los motivos de tantos temas dedicados a El Taiger, como puede verse de estos comentarios, "Pero mi pregunta es, todos los que le han sacado un tema, ¿le dan los beneficios a su familia, sus hijas o se lo embolsan?"; "Otra buscando plata con la muerte del Taiger"; "Le hubieses hecho video para que tuviese más alcance y visibilidad"; "Omg hacerle un tema para hacer dinero. Para likes", la mayoría ha reaccionado con elogios, agradecimientos por el homenaje o mensajes de empatía y tristeza por la trágica muerte, a los 37 años, del artista urbano.

"Gracias por brindar tu amor a nuestro paisano, su partida ha dolido mucho en verdad"; "Bella canción, te salió del corazón como él se la merece"; "Gracias Seidy por este tema, eres un amor mi reina, te quedó hermosa la canción dedicada a la tranka de mi Cuba"; "De todos los temas que han sacado relacionado con el Taiger, créeme que hay que quitarse el sombrero con este tema súper bello"; "Me gusta la canción porque tiene sinceridad"; "La tranka no se merecía menos de ti"; "Qué canción más bella, con sentimiento de corazón"; "Lindísimo homenaje Seidy, luz para tu espíritu José"; "Es lo más lindo que he escuchado, tú mejor que nadie para cantarle"; "Excelente voz, excelente tema, excelente composición y producción"; "Sácalo ya, está super", le agradecieron muchos a La Mulatica su canción homenaje, que se suma a otras dedicadas a El Taiger tanto durante su hospitalización como tras conocerse que había fallecido.