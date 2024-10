Jardiel sorprende con un curioso hallazgo en una bodega de Marianao

El humorista cubano Jardiel ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez al contar cómo se compró un singular y colorido “polochi” a 1,250 pesos, nada menos que en su bodega. La prenda, adornada con gigantescos gaticos, venía acompañada de un pañuelo incluso.

“Mira esta descarga, ¿Dónde compré esto? ¿En una reciclada? No. ¿En una tienda de esas MiPymes? No. ¿Casa comisionista? No. Esto lo compré en la bodega, en mi bodega", comentó a sus seguidores mientras daba una de esas carreras suyas por Marianano.

“Mira como me queda... con pañuelo y todo. El criminal de la textilera de Ariguanabo. Al que yo le salga así por la noche, lo traumatizo”, añadió el comediante entre resisas.

Jardiel apuntó con ironía que en la bodega no hay mandados, que de hecho todavía se están cogiendo los del mes pasado porque lo de este mes no han llegado, pero sí hay ropa.

“Hilo pa’ coser sí hay, jama pa jamar, no”, bromeó.

“Fíjate que cocer es cocinar pero no se cocina comida, se cocina hilo, se hace esto”, añadió; y se autocalificó de “mosaico”, dado su llamativo modelo.

A carcajada limpia muchos internautas han celebrado la ocurrencia del humorista, que siempre intenta sacar el lado gracioso a la dura realidad que se vive en el día a día de Cuba.

En los últimos años, coincidiendo con la galopante crisis económica, las maltrechas bodegas cubanas -ante la casi inexistente canasta básica- han adoptado la venta de otros artículos que negocian con empresas estatales o privadas.

En el apartado comentarios del video, varios internautas apuntaron que el singular “polochi” parece ser nada más y nada menos que un uniforme de enfermera/o pediátrico.

En algunos países como España los profesionales sanitarios del ámbito pediátrico tienen bonitos y coloridos uniformes con motivos infantiles para ganarse la simpatía de los niños y que no les cojan miedo por la bata blanca.

El término "polochi" -que a algunos puede parecer rara- es una variación coloquial y popular del término "polo", y en Cuba se refiere a una camiseta de estilo informal o deportivo, generalmente con cuello y botones, similar a las clásicas camisetas tipo polo.