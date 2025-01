Jardiel escoge su mejor look para plantarle cara al supermercado en dólares de 3ra y 70

El nuevo supermercado en dólares de 3ra y 70 en La Habana sigue dando de qué hablar en redes sociales y en la prensa independiente, a tal punto que hasta el humorista cubano Jardiel decidió visitar el lugar aunque no tenga con qué pagar.

Para semejante visita Jardiel decidió escoger su mejor look, pero un supermercado de tamaña magnitud y en dólares requiere a su juicio un vestuario adecuado y con la mejor coloración.

“Todo es en dólares, todo es en verdes y yo me dije bueno me la tiro en green, voy a caer como tengo que caer, de pie. Qué tú crees le descargo así a 3ra y 70. Nada más a mirar, no tengo dólares”, pregunta a sus seguidores en redes sociales mientras enseñaba un look de pantalón, camisa y zapatos verdes.

La segunda opción del humorista era ir con falda, blusa, gorro, lentes, una escoba en una mano y en la otra un cubo, pero eso sí, todo en color verde, y descalzo para aprovechar y “comprarse” unos zapatos en dólares.

Sin embargo, el mejor look fue sin duda alguna el último. Jardiel apareció ante la cámara con una especie de sábana con el diseño de un billete de 100 dólares y un sombrero de paja.

El nuevo supermercado que inauguró el régimen cubano para la venta exclusiva de productos en dólares sigue generando indignación y críticas entre los cubanos, pero ya comenzaron a parecer los memes y las burlas.

