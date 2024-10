Así suena una de las canciones que El Taiger no llegó a estrenar

Al momento de su fallecimiento el pasado 10 de octubre, la carrera musical de El Taiger estaba en pleno esplendor, el disparo que recibió en la cabeza impidió que pudiera estrenar algunas canciones.

Una de ellas llegó incluso a compartirla en redes con sus seguidores, y muchos ya auguraban que sería otro éxito rotundo.

En su Instagram, Un Martí To Durako compartió un fragmento de ese tema que no llegó a ver la luz en vida del reguetonero.

“Si a partir de ahora no contesto los mensajes tuyos am sorry, imagina que morí con lo que subiste a tu story”, dice una parte de la letra de este tema que al parecer es una colaboración musical.

En los comentarios al post, varios fanáticos del artista esperan que esas canciones que nunca se estrenaron salgan algún día para que continúe su legado a la música.

“Van a salir sí o sí. El Legado es por siempre”; “Tanta juventud, tanto talento, tanta música que le faltó por regalarnos”; “Ojalá y salga el disco de LMBA eso sería un honor para él y sus fanáticos. La Tranka de mi país LMBA. El mejor del mundo”; “Locura este tema asere”; “Deberían sacar el disco de LBMA y tal vez hasta el podcast que ya había anunciado”; “Pero sáquenlo y en su nombre todo el dinero que dé ese tema envíenselo a la abuela a Cuba de seguro les agradecería con el alma”; “Otro palo que Iba a salir justicia para la tranka de mi país”, escribieron algunos.

El cantante cubano Nesty también reveló en los comentarios que tiene dos temas más con El Taiger que no han salido.

La última canción que estrenó el reguetonero antes de su muerto fue “El Punto”, su colaboración con Charly & Johayron y Oniel Bebeshito que se ha convertido en todo un éxito musical con millones de reproducciones en YouTube.