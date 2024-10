El Taiger tiene un doble idéntico en TikTok y sus fans reaccionan: "Se me eriza la piel solo de ver tus videos"

Un cubano está causando revuelo en TikTok por su gran parecido con el fallecido cantante cubano José Manuel Carbajal, más conocido como El Taiger. Con una apariencia prácticamente idéntica, incluyendo algunos de los tatuajes que llevaba el artista, el usuario @giorkisneislanlarlbma ha dejado sorprendidos y boquiabiertos a los fanáticos de La Tranka, quienes no han tardado en llenar sus videos con comentarios de asombro y admiración.

En los videos que comparte en su cuenta, el doble no solo se parece al artista, sino que también utiliza sus canciones como audio. Algunos usuarios han llegado a decir que ver sus publicaciones "eriza la piel" debido al impresionante parecido entre ambos.

Este cubano ha generado un gran impacto entre los seguidores de El Taiger, y varios de sus videos se han vuelto virales en TikTok, donde muchos le han pedido que continúe subiendo videos imitando a El Taiger para mantener vivo su recuerdo.

"Te lo juro que si te veo en la calle me sentiría muy feliz, porque estaría viendo al Taiger en ti, pero a la vez lloraría mucho, pero de felicidad, porque lo vería a él en ti"; "Wow, si no entro a los comentarios, no me doy cuenta de que no eres El Taiger. ¡Es idéntico, Dios! EPD, La Tranka de mi país"; "Eres grande, no pares, por favor. Verte a ti es como verlo a él, gracias"; "Se nos fue El Taiger, pero nos haces recordarlo y sentirlo con ese parecido que tienes con él".

"Es emocionante saber que hay alguien muy parecido a La Tranka de mi país. Lo que se quiere bien nunca se olvida. Llegaste para quedarte siempre, Taiger"; "Se me eriza la piel solo de ver tus videos", o "tiene hasta los tatuajes de nuestro tigre", son algunos de los comentarios que le dejan a este cubano, quien, al igual que todos los fans del cantante, lamenta su muerte y siente su ausencia.

Este caso viral en TikTok ha captado la atención de miles de personas, quienes siguen expectantes para ver qué nuevos contenidos compartirá el doble del cantante cubano.