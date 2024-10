La ineptitud y la debacle del regimen en una sola imagen

La comparecencia del primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, en relación con la crisis energética del país, ha sido un fiasco en todos los niveles, tanto en contenido como en forma. Para empezar, Marrero no aportó nada nuevo, más allá de lo que el pueblo cubano ya sabe de sobra: que el sistema energético está colapsado y que la situación no tiene una solución a corto plazo. Lo más preocupante es que las excusas de siempre, la culpa al "bloqueo" y la falta de recursos externos, ya no convencen a nadie.

Marrero describió lo evidente: la infraestructura energética está en ruinas, falta combustible y la demanda de electricidad sigue subiendo. Aunque admitió la gravedad de la situación, su única "solución" inmediata fue la llegada de un barco con fueloil y unas cuantas toneladas de diésel. ¡Sí, toda una nación de millones de personas pendiente de un solo barco! Una maniobra desesperada que solo prolonga la agonía de un sistema que se está desmoronando.

Captura pantalla video de Manuel Marrero

Pero si el contenido de la comparecencia fue decepcionante, la forma en la que se presentó fue aún peor. La transmisión, hecha a través de un teléfono móvil con pésima calidad, es una bofetada en la cara de los cubanos. El video se interrumpía constantemente, los cortes de datos hacían que Marrero apareciera distorsionado, como una figura pixelada y fragmentada, casi como una caricatura de lo que debería ser un líder. La imagen borrosa y el sonido intermitente eran un claro reflejo de la gestión del gobierno: improvisada, anticuada y completamente fuera de lugar en pleno siglo XXI.

La comparecencia no solo fue técnicamente bochornosa, sino que simboliza la desconexión total entre los dirigentes del régimen y el mundo actual, a ningún dirigente se le ocurriria hoy en día publicar un video tan desastroso.

Las promesas de largo plazo, como la supuesta transición hacia energías renovables para 2025, son pura fantasía. Si hoy no pueden ni garantizar que las termoeléctricas funcionen, ¿cómo van a implementar un sistema de energías limpias en menos de un año? Es simplemente una cortina de humo para ganar tiempo mientras el pueblo sigue soportando apagones de mas de15 horas.

De acuerdo con Marrero se va a priorizar el sector residencial, lo que en teoría suena bien, pero en la práctica significa la paralización de actividades económicas vitales para la ya frágil economía del país. Esto es un círculo vicioso: sin energía, no hay producción; sin producción, no hay ingresos; sin ingresos, no hay combustible. Y, como resultado, más apagones. Mientras tanto, la calidad de vida de los cubanos sigue deteriorándose.

El anuncio de que se esperan aumentos en las tarifas eléctricas para el sector privado es otro golpe bajo. Marrero afirma que estas formas de gestión no estatal han estado pagando tarifas subsidiadas “sin control”, pero lo cierto es que esta es una medida para recaudar más dinero de un sector que ya está sofocado por la falta de insumos y apoyo. En vez de incentivar el crecimiento económico, el gobierno prefiere asfixiar a los pocos que todavía logran generar algún tipo de actividad productiva.

El video del bochorno:

El hecho de que el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, haya tenido que dirigirse a la nación a través de un video de tan baja calidad, captado aparentemente desde un teléfono móvil y con interrupciones constantes por cortes de datos, no solo es humillante, sino que envía un mensaje claro: ni siquiera en sus más altos niveles de gobierno son capaces de garantizar una transmisión decente en medio de una crisis energética nacional.

El video parecía sacado de los primeros años de la era de Internet, un recordatorio visual del retraso tecnológico al que está condenada la isla por la falta de inversión y el bloqueo interno de sus recursos. Esta imagen distorsionada del primer ministro, fragmentada y pixelada, es casi una metáfora perfecta de la gestión del gobierno: desarticulada, fragmentada, obsoleta y completamente fuera de sintonía con las necesidades del pueblo.

El mensaje fue claro: no hay soluciones reales a la vista, y lo que queda es un país al borde del colapso, con una élite gobernante que ni siquiera es capaz de garantizar una transmisión decente en medio de una emergencia nacional. Como en el propio video, el futuro de Cuba bajo este régimen parece pixelado, distorsionado y lleno de interrupciones, con promesas rotas y soluciones a medias.