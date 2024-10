Restaurante privado en La Habana regala comida a sus vecinos por apagón general en Cuba

El apagón general en Cuba está dejando imágenes de solidaridad, como la protagonizada por el restaurante privado "Ley Seca", en La Habana Vieja.

Este lunes, desde el perfil de Instagram del famoso restaurante, compartieron un video para dejar constancia de cómo entregaron el pescado, pollo y carne que les quedaba, a los vecinos de su comunidad.

"No se me va a echar a perder la comida. Se la tienen que comer ustedes. Pasen por aquí y les daré todo lo que me quede, un pedacito de jamón, queso, pollo, pescado, lo que sea. No quiero perder. Quiero que lo aprovechen ustedes", dijo el dueño del restaurante Ley Seca.

El objetivo es que toda la comida se aproveche antes de que se puedan dañar los alimentos por la falta de refrigeración.

"Mira, para que le lleves a la pura y coman hoy en casa", dijo el propietario del local a unos niños que pasaron frente a la calle donde se ubica este conocido restaurante en La Habana Vieja.

Otro vecino se mostró agradecido, pero le preocupaba cómo iba a cocinar el pescado porque además de no tener corriente, tampoco hay gas en La Habana Vieja para elaborar los alimentos.

Otras mipymes cubanas han rebajado el precio de sus productos congelados, para que las personas los puedan consumir antes de que se dañen por la falta de corriente y la imposibilidad de mantenerlos refrigerados.

Sin embargo, hasta el momento ninguna institución del Estado ha tenido esta idea. No han bajado el precio de sus productos en MLC y es probable que toneladas de comida se desperdicien por falta de refrigeración en Cuba, en medio de una crisis energética y de escasez de alimentos, sin precedentes en el país.