Entre lágrimas, Judith González se solidariza con la terrible situación en Cuba: "Ya la gente está sin comida"

La actriz cubana Judith González, conocida por su papel como "Magdalena la Pelúa", compartió un emotivo video desde Miami en el que expresó su dolor y desesperación por la grave situación que atraviesa Cuba.

Luego del apagón masivo que afectó la isla desde el 18 de octubre y el impacto del huracán Oscar, la actriz expresó su solidaridad con el pueblo cubano y lanzó críticas directas al régimen.

"Tengo que decir algo sobre el tema de Cuba. Quiero de verdad solidarizarme con lo que está pasando en mi país", comenzó Judith, visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas. "La situación en Cuba de verdad es horrible. Ya la gente está sin comida, ya la gente no tiene agua, no hay electricidad, y lo peor es que las esperanzas cada día son menos", añadió, mencionando la desesperación de los cubanos y la falta de soluciones visibles por parte del gobierno.

Con una clara crítica al régimen, Judith continuó: "Jodieron todo, dejaron marchitar completamente todos los sistemas. Ahora mismo no tienen ni la solución para resolver este problema, ¿y le estás pidiendo al pueblo que tenga paciencia? No me hablen de imágenes, que si hay algunos bailando. ¡No! El pueblo de Cuba está sufriendo mucho, mucho, mucho".

La actriz también expresó la impotencia de la diáspora cubana al ver lo que sucede en la isla sin poder hacer nada al respecto. "Los que están adentro y nosotros que estamos afuera, con una impotencia tremenda. Si usted no puede solucionarlo, agarre su avión y váyase para el carajo, por favor", exclamó con indignación, entre lágrimas, en referencia a los líderes del país.

La publicación de Judith ha resonado en cientos de cubanos, tanto dentro como fuera de la isla y los comentarios reflejaron la frustración y el dolor de quienes viven la crisis de cerca. "Cuba es un campo de concentración", escribió un usuario, mientras que otro comentó: "Es muy, muy triste, que Dios se apiade de ese pueblo". Muchos clamaron por un cambio, como otro usuario que agregó: "Abajo la dictadura. Libertad para mi Cuba".

Otros comentarios expresaron la angustia de no poder comunicarse con sus seres queridos debido al colapso de las comunicaciones en la isla. "He estado llamando a toda mi familia y todos los teléfonos me dan apagados. No he podido hablar ni una palabra con mis padres. Esto duele mucho y es muy desesperante", compartió una persona.

Desde el 18 de octubre, Cuba ha estado sumida en un apagón que afecta a millones de personas, agravado por la llegada del huracán Oscar en la región oriental. En respuesta, los cubanos han salido a las calles en varias localidades, como La Habana, para protestar con cacerolazos y gritos de desesperación.

Judith cerró su mensaje con una mezcla de esperanza y desilusión, recordando los muchos videos que ha grabado en el pasado sobre la situación en Cuba. "¡Cuántas veces yo me he visto haciendo videos para Cuba y después viene la luz y a todo el mundo se le olvida! Pero yo voy a dejar este video puesto porque de verdad me duele mucho lo que está pasando", concluyó.

En la descripción de su publicación, Judith escribió: "Pido a Dios con toda mi alma que tengamos una oportunidad para salvarnos como país de una vez y para siempre. #AbajoLaDictadura Cubana. Dios bendiga a Cuba".