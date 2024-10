Liuba María Hevia se retira de las redes tras apagón masivo en Cuba

La reconocida cantante cubana Liuba María Hevia anunció que dejará temporalmente las redes sociales hasta que se restableciera la electricidad en Cuba, en medio de la crisis energética que vive la isla.

En una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una imagen aérea de Cuba sumida en la oscuridad, expresó: "No volveré a las redes, hasta que en mi país se restablezca como mínimo la luz. Mucho de lo que publico en mis redes está destinado en primer lugar al pueblo cubano con el que está siempre mi corazón".

Su mensaje llegó poco después de que se desatara la debacle energética en Cuba, que desde el 18 de octubre enfrenta un apagón masivo por la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), agravada por la salida de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras. La falta de electricidad, que en algunas zonas supera las 60 horas, ha provocado protestas y cacerolazos en ciudades como La Habana, mientras muchos cubanos lidian con la pérdida de alimentos y la incertidumbre por el suministro.

La publicación de Liuba ha generado múltiples reacciones de apoyo y gratitud entre sus seguidores: “Gracias infinitas por ser siempre tan Cubana, Dios te bendiga”; “Grande! Si antes te admiraba, ahora lo hago más. Gracias por no callar y gracias por tu música”; “Mi corazón está con cada cubano de la isla, con mi familia que no tengo comunicación con ellos desde la mañana”; y “Nunca, en casi 30 años fuera de Cuba, me había sentido tan triste, tan indignada, tan desalentada… Duele mucho Cuba”, comentaron algunos.

Liuba María Hevia, quien vive entre Cuba y España, ha mostrado siempre su compromiso con su pueblo, y esta vez no ha sido la excepción. En medio de esta situación, otros artistas como Willy Chirino, La Diosa, Camila Arteche y Claudia Valdés también se han pronunciado en redes en solidaridad con los cubanos afectados por la crisis eléctrica.

El apagón masivo y los efectos del huracán Oscar -que en las últimas horas degradó a tormenta tropical- siguen golpeando duramente al país, mientras la respuesta gubernamental ha sido criticada por priorizar eventos como la Bolsa Turística "Destinos Gaviota 2024" en Holguín. En contraste, millones de cubanos aún esperan soluciones efectivas para que la luz y la 'normalidad' regresen a sus vidas.