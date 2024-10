Laura Treto recuerda su primer apagón en Cuba como madre y se solidariza con todas las mujeres en la isla

La actriz cubana Laura Treto, que vive en Miami, ha querido solidarizarse con todas las mamás cubanas que se encuentran en la isla sufriendo los apagones. La joven, que lleva años viviendo en Estados Unidos, se refirió a una experiencia personal vivida hace dos años cuando visitó Cuba por última vez y tuvo que enfrentar un apagón en una situación nueva para ella siendo madre de su hija Havana.

En su publicación, la actriz expresó lo difícil que fue lidiar con la falta de electricidad mientras cuidaba a su hija Havana, una tarea que describió como "doblemente estresante". "Aunque esa vez no fue mi primer apagón, sí fue el primero como mamá, y a pesar de que fue por muy poco tiempo, el desespero de tener que cuidar a alguien más pequeño... es difícil y doblemente estresante", comentó la joven.

Su testimonio refleja el impacto que esta situación tiene sobre las familias cubanas, especialmente para aquellos que deben garantizar el bienestar de los más pequeños en condiciones de precariedad.

Además, la actriz mostró su apoyo y solidaridad con las madres cubanas que enfrentan diariamente los apagones, destacando el desafío que supone mantener a sus hijos cómodos y seguros en medio de la falta de recursos. "Mi corazón está con el pueblo de Cuba y especialmente con esas madres que tienen que ingeniárselas muy duramente", afirmó.

La publicación de Laura Treto ha generado una ola de empatía y apoyo entre sus seguidores, quienes reconocen la valentía de las familias cubanas para sobrellevar esta situación. Entre algunos comentarios encontramos mensajes de madres cubanas hablando de sus luchas después de varios días sin electricidad.

"Es muy triste la verdad tengo un bebé de 10 meses y las carnes que tenía para él se echaron a perder porque no ha habido corriente en ningún lugar del pueblo donde vivo para llevarlo a otro sitio a guardarlas el puré que come, lo estoy batiendo gracias a unos vecinos que me conectan la batidora en la planta y cocinando el puré del día", respondió una mamá cubana a las palabras de Laura Treto.

"Así es a mi me pasó cuando fui con mi niña de año y medio y fue bastante duro, la verdad que para las madres en Cuba es el doble de duro", dijo otra usuaria de Instagram.