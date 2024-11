"¿Nunca se apaga el aire aquí?": Laura Treto provoca carcajadas con vídeo de su papá recién llegado a Miami

Laura Treto sigue disfrutando de la felicidad de haber podido reunirse con su papá, Jorge Treto, quien recientemente llegó a Miami y, de paso, regalando a sus seguidores en redes memorables y divertidos momentos juntos.

En un reciente vídeo sobre las “cosas que no entiende un cubano recién llegado”, la actriz y su padre protagonizan un divertido sketch sobre las diferencias culturales que enfrenta cualquier recién llegado, esta vez con el aire acondicionado como protagonista.

En el clip, Jorge se sienta frente al termostato mientras Laura intenta explicarle cómo funciona el aire en las casas de Estados Unidos. “Aquí tú le esto es sube y baja, aquí no… ahí tú regulas la temperatura del aire acondicionado”, dice Laura, pero Jorge, confundido, le pregunta: “¿Más frío o menos frío? ¿Y tú no lo apagas?”.

Ahí empieza el debate. Laura le explica que en Miami el aire no se apaga nunca: “El problema es que si yo apago el aire gasto más corriente”. Pero Jorge no lo acepta tan fácil: “No lo regulo, no lo regulo. No, lo apago para ahorrar. Si tú siempre te estás quejando que hay que ahorrar. Se apaga y punto. Se pone un ventilador de techo, se pone un ventilador de mesa”.

Cuando Laura intenta razonar con él, Jorge responde con una frase que desató las carcajadas de miles: “Pero hija, toda una vida usted se crió con un ventilador y no pasó nada. Ahora que estás aquí ajá, ahora tú quieres echarte ya el aire acondicionado al gasto de corriente”. Y remata con otra joya: “Yo en Cuba pasaba seis noches, siete noches, con un ventilador y no me moría”.

Laura, riéndose, le insiste: “¡Papi, que no se pone porque cuando lo pones te gasta más porque tiene que enfriar toda la casa!”. Pero Jorge no cede y concluye indignado: “No, no lo entiendo, ya no lo entiendo”.

El video ha acumulado cientos de comentarios llenos de humor y nostalgia. Algunos usuarios compartieron experiencias similares: “Explícale que en invierno tampoco se apaga porque las casas son de cartón”, comentó una seguidora; “Le faltó sacarte la cuenta de los megawatts que consumes diario”, escribió otra. Otros ya están pidiendo que hagan una serie con estos sketches: “Esto merece segunda parte, ¡es oro puro!”.

Este contenido no solo muestra el talento actoral de Jorge Treto, quien desde su llegada ha protagonizado videos junto a Laura, sino que también refleja las situaciones únicas y graciosas que enfrentan los cubanos al emigrar. La familia Treto demuestra, con humor, cómo convertir los pequeños choques culturales en momentos inolvidables.

Recordemos que Jorge llegó a Miami hace poco más de un mes, en un reencuentro lleno de lágrimas y abrazos que Laura compartió con sus seguidores. Desde entonces, padre e hija han conquistado las redes mostrando su conexión y sus vivencias en esta nueva etapa juntos.