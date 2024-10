El Chacal rinde emotivo homenaje a El Taiger en concierto cantando "Papelito" junto al público

El Chacal rindió un emotivo homenaje a El Taiger durante su concierto en Kentucky cantando uno de los éxitos musicales que interpretara junto a su colega, “Papelito”.

“No puedo empezar este show sin hacer lo correcto, y la primera canción se la quiero dedicar a alguien que no solamente fue mi colega, sino estoy consciente de que había mucho cariño porque tantos años viéndonos en el estudio, compartiendo, celebrando, viéndonos en giras; no me puedo dar el gusto de hacer el show esta noche sin que la primera canción sea la que voy a cantar, pero lo quiero hacer de una manera bonita, porque aunque ya no está físicamente entre nosotros, yo sé que permanece y permanecerá en nuestras mentes y en nuestros corazones”, comenzó diciendo El Chacal.

“Dejó demasiado legado musical y hoy ya lo hemos llorado, ya lo hemos sentido, pero yo quiero recordarlo así. Que Dios tenga en santa gloria a José Manuel Carbajal Zaldívar, El Taiger. Que Dios lo cuide, bendiciones para su familia en estos momentos”, añadió justo antes de que comenzaran a sonar los primeros acordes de esta canción.

Con una sonrisa y a la vez visiblemente conmovido, El Chacal dejó que se escuchara la voz de El Taiger, mientras al fondo en la tarima se veía el videoclip que ambos hicieran de este tema.

El Chacal pidió al público que cantara a coro la canción y cuando llegó su parte la emoción del momento no lo dejó cantar.

“Cántenla ustedes para que los escuche allá arriba”, le dice a todos los presentes que seguían a coro el tema de principio a fin.

El Taiger estrenó el remix de “Papelito” junto a El Chacal en diciembre de 2022, en YouTube el videoclip tiene más de 19 millones de visualizaciones.