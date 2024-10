Jorge Junior sobre el caso policial de El Taiger: "Se va a hacer justicia porque crimen perfecto no hay"

Los fanáticos de El Taiger continúan preguntando cuándo se hará justicia en el caso del reguetonero, y este lunes su primo Jorge Junior dejó claro que la investigación continuará hasta que se resuelva.

En una directa en Instagram el líder de Los 4 dijo: “Esto sigue, esta candela sigue, ahora vienen varios procesos, ahora vienen varias cosas legales. Tiene que venir también la parte donde se haga justicia, como debe ser, casi, casi estamos ahí, se va a hacer justicia porque crimen perfecto no hay, no existe”.

Jorge Junior añadió que continúa en suelo estadounidense y que ha puesto en pausa todo lo relacionado con su agrupación: “Tuve que pararlo todo y hacerme cargo de estas cosas porque es la familia”. El artista también señaló que estará entrando a Miami varias veces hasta que todo quede resuelto.

En su directa Jorge Junior se refirió a las recientes declaraciones de Chocolate MC sobre el porqué no había asistido al funeral el pasado fin de semana, y le aclaró que si hubiera ido, peses a los encontronazos que han tenido y del Rey de los Reparteros con El Taiger, no hubiera pasado nada porque no era momento para enfrentamientos sino para darle un último adiós a su primo.

El Taiger falleció el pasado 10 de octubre luego de varios días en estado crítico en el hospital a causa de un disparo en la cabeza. La policía de Miami continúa investigando los hechos, pero hasta el momento se desconoce quién fue el culpable.