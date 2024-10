¡Insuperable! Norlam emociona cantando a capela "Papelito" en homenaje a El Taiger

El cantante cubano Norlam, conocido por su trayectoria como exintegrante de la popular agrupación de reguetón Los 4, conmovió a sus seguidores al rendir un sentido homenaje al fallecido reguetonero cubano El Taiger.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Norlam compartió un emotivo video en el que se le ve interpretando a capela el tema “Papelito”, uno de los mayores éxitos de El Taiger.

En la grabación, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios de apoyo, Norlam expresó su dolor por la partida de El Taiger, a quien se refirió como una figura insustituible en la música urbana cubana.

Junto al post de la interpretación, el cantante añadió la palabra “Insuperable”, acompañada de un mensaje directo y desgarrador: “Papi, cómo te vas a ir así”.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, llenando la publicación de mensajes de solidaridad y elogios por el emotivo tributo. Muchos usuarios destacaron la profunda conexión que ambos artistas compartían y el impacto que El Taiger tuvo en la escena del reguetón en Cuba.

"Grande mi hermano. José sé que está allá arriba viendo que no dejamos morir su legado, un abrazo fuerte", "Me ericé, solo has tu versión así y dedícasela, los sentimientos sobran ahí" o "Dura despedida pero mejor tú homenaje"

El homenaje de Norlam se suma a los múltiples tributos que fanáticos y colegas de la música urbana han dedicado a El Taiger tras su inesperado fallecimiento.

La pérdida del reguetonero ha dejado un vacío en la industria musical cubana, donde sus temas y estilo único marcaron a una generación.

En su video, Norlam buscó rendir un homenaje sincero y sin artificios, destacando la esencia de una canción que quedó grabada en el corazón de sus seguidores y en la historia de la música cubana.

Con su voz y sentimiento, el cantante dejó claro el legado imborrable que El Taiger ha dejado en la música urbana y en quienes lo conocieron de cerca.