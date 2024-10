5 consejos prácticos para vivir en EE.UU. según una cubana en TikTok

La cubana Dianeyis G (@lovedychic) ha compartido en TikTok un video con cinco consejos esenciales para aquellos que están pensando en mudarse a Estados Unidos o que ya se encuentran en el país.

Con un enfoque práctico y desde su propia experiencia, detalló algunos aspectos en los que considera necesario invertir para facilitar la adaptación a la vida en EE.UU.

El primer consejo que ofrece Dianeyis es la importancia de comprar un buen par de zapatos, especialmente para aquellos que deben trabajar largas horas de pie. "Vas a tener que trabajar como mínimo 8 horas diarias, y eso es muy cansado, sobre todo para los que no estamos adaptados", explicó, mencionando que los pies tienden a hincharse y llenarse de ampollas. También recomendó comprar zapatos de una talla más grande para mayor comodidad.

El segundo consejo que compartió @lovedychic es invertir en un buen colchón. Según ella, descansar bien es fundamental para poder rendir al día siguiente en el trabajo. "No importa que cueste caro, cómprate un buen colchón. Necesitas dormir bien para no andar como zombi al otro día", comentó, enseñando el colchón que adquirió en Costco por $900.

El tercer punto clave es aprender a manejar y conseguir un carro fiable. "Andar en bus no es fácil, los buses no tienen una ruta segura para llegar al trabajo", dijo Dianeyis, explicando que los empleadores valoran que las personas tengan su propio transporte. Aconsejó aprender a manejar lo antes posible y buscar un carro que no los deje botados. En su caso, se compró un auto de segunda mano que le ha resultado seguro y confiable.

El cuarto consejo es uno de los más importantes para @lovedychic: invertir en aprender inglés. La creadora señaló que dominar el idioma ayuda a conseguir mejores trabajos y a evitar los más duros. "Mientras más domines el inglés, menos tendrás que hacer trabajos pesados, y podrás trabajar menos por más dinero", afirmó.

Con estos cinco consejos prácticos, Dianeyis G espera que otros puedan hacer una transición más fácil al mudarse a Estados Unidos y comenzar una nueva vida en el país.