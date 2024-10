El emotivo testimonio de niño sobreviviente de inundación en San Antonio del Sur

Sobrecogedor, así es el testimonio del niño cubano de 12 años, Abram Daniel González Hernández, que se recupera de lesiones sufridas durante las inundaciones en San Antonio del Sur a raíz del paso del huracán Oscar.

Residente en la localidad de Macambo, en declaraciones a la televisión cubana el menor relató desde el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez, de Guantánamo, cómo fue aquella madrugada en que se despertó en medio de la inundación y los eventos posteriores.

"Era 'agüita', pero no fuerte", dijo en referencia a la lluvia en el momento en que se fueron a dormir.

"Nos quedamos, pero cuando desperté, ya el agua tenía una cuarta y empezó a crecer. Nos subimos arriba ‘en los palos’. La casa se hundió, pude salir, mi familia también”, explicó el menor.

“Se me soltó la mano de mi mamá. Ahí fue cuando me di un golpe con una mata de coco. Me aguanté, pude subir y pasé frío”, relató Abram Daniel sobre esos instantes durísimos en que se zafó de su madre y cómo consiguió agarrarse a una mata de coco.

Sin embargo, la planta cedió y fue al caer que el menor se hirió.

“La mata de coco empezó a traquear y, cuando me tiré, se me quedó una pierna enganchada”, así describió la importante herida en su pierna izquierda que lo hizo pasar por quirófano una vez que fue rescatado.

“Me fui mar adentro”, relató.

En su esfuerzo por sobrevivir, el niño contó que vio “dos piedras” donde las olas no “rompían tan fuerte” y por ahí pudo subir a tierra firme.

Llegó a Yacabo, desde donde fue a Macambo, y fue a casa de un vecino en la playa y ya ahí lo atendió un médico militar.

Tras recibir los primeros auxilios en San Antonio del Sur, el niño llegó en horas de la tarde del martes al Hospital Pediátrico provincial donde un equipo multidisciplinario decidió la intervención quirúrgica en su pierna izquierda al presentar una herida con signos de sepsis, fiebre y tejido necrótico.

"Procedimos a realizar un desbridamiento quirúrgico de la herida, y afortunadamente no hubo lesiones óseas, ni musculares; la lesión estaba circunscrita a la piel y el tejido celular subcutáneo", informó el médico Evis Navarro Pérez.

La herida quedó limpia. Ahora el menor tiene buen estado general, tratamiento de antibióticos según el tipo de lesión que tiene y, tras 16 horas de evolución, todo apunta a una evolución favorable.

"La herida está limpia y sin fetidez, lo que indica que la recuperación será positiva", agregó Navarro.

El niño está siendo cuidado por su abuela. No está claro qué pasó con la madre del menor. El reporte oficialista no lo aclara.

Tras el devastador paso del huracán Oscar por la provincia de Guantánamo, los testimonios de los afectados ponen en duda las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades cubanas, que reportan solo siete fallecidos como saldo oficial.