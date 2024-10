"Tan lleno de talento y una vida por delante": Fan dedica emotivo rap a El Taiger

Desde que El Taiger falleció el pasado 10 de octubre, el dolor de su partida ha resonado entre su gente, sus fans, colegas y amigos y familiares que no han dejado de llorar su pérdida, aunque su legado perdurará para siempre.

Entre las muestras de cariño, el joven cubano Yansel Martinez (@yansel.m) compartió un rap conmovedor en TikTok (@yance2516) e Instagram, rindiendo homenaje al cantante, recordándolo como "la tranka" del país.

La letra del rap transmite el profundo dolor que ha dejado su muerte, mientras exalta el talento y la conexión que tenía con el pueblo cubano. “Coño tranka no hay consuelo / Todo un pueblo hoy te llora / Qué dolor tan fuerte asere / No asimilo esto ahora”, canta Yansel, reflejando el sentir de todos los que aún no logran asimilar su partida.

Yansel subió este homenaje apenas dos días después de la trágica muerte de El Taiger. La canción recuerda tanto los errores como las virtudes del artista, asegurando que su legado seguirá vivo: “Tu voz era un tesoro que brillaba como el oro / Toda Cuba grita fuerte de tus temas todos los coros”.

La reacción de los usuarios ha seguido el mismo tono emotivo de la composición, algunos elogiando el talento de Yansel y la fuerza emocional de su mensaje.

Aquí te dejamos la letra completa del rap de Yansel:

"Coño tranka no hay consuelo, todo un pueblo hoy te llora

Qué dolor tan fuerte asere, no asimilo esto ahora

Tan lleno de talento y una vida por delante

Un país que te veía como su mejor cantante

Cualquiera se equivoca, eso no merecerías

Tenías mil defectos, pero un alma que valía

Tu voz era un tesoro que brillaba como el oro

Toda Cuba grita fuerte de tus temas todos los coros

Seguro fue tu madre quien te dijo 'bienvenido'

Y te dijo que en la tierra todos tus fanes están dolidos

Pero Jose te aseguro que tu canto sigue puro

La tranka de mi país en el presente y el futuro

Paisano mató a paisano, tú mismo predeciste*

Seguro que ese punto debe andar muy solo y triste

Un tigre nunca muere, eres la voz de la alegría

Un legado que no cesa, vuela alto Dios te guía."

Con este emotivo tributo, Yansel se une a otros fans y artistas que, desde que supieron que El Taiger luchaba por su vida en el hospital tras recibir un disparo y luego, cuando perdió la batalla, no han dejado de rendirle homenaje y mantener viva su música y su legado.