Jacob Forever recuerda sus colaboraciones con El Taiger y sus seguidores reaccionan: "Clásicos inmortales"

No hay mejor manera de homenajear a José Manuel Carbajal Zaldívar, El Taiger, que con su música; por eso Jacob Forever recordó las colaboraciones que hicieron juntos, todos éxitos dentro del reguetón cubano.

En su cuenta en Instagram, Jacob compartió varios videos de temas que grabaron y momentos que compartieron en el escenario.

“Tbt. Los Kilas clásicos para siempre”, escribió junto a las imágenes.

En la selección que hizo el reguetonero están esos exitazos que no se olvidan como “Los Kilas”, “Papelacera”, un remix de “La Historia” y “Conducta”, el junte con Dany Ome y Kevincito El 13.

Los seguidores de Jacob no tardaron en reaccionar en los comentarios al post: “Clásicos, Dios mío es inevitable no llorar al verlo y escucharlo”; “¡Duro hermano! Como ese no va a nacer otro. Tremenda química entre ustedes dos”; “Si de alguien siempre hablo bien fue de ti. Un amigo de corazón”; “Palos siempre es bueno refrescar la memoria con éxitos”; “Los mejores por siempre”; “Clásicos inmortales”; “La vieja escuela sabe la felicidad que nos da verlos triunfar y el dolor que da perderlos”; “Eres especial un amigo incondicional tremenda química entre ustedes”; “Un palo tras otro”.

Aquí te dejamos con la versión que los dos reguetoneros hicieron de “La Historia”, uno de los grandes éxitos en la carrera de El Taiger: