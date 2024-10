Diseñador de mural dedicado a El Taiger en Miami: "Es un homenaje al amor y la paz, a sus hijos y familiares"

Rigo León, uno de los diseñadores del mural de El Taiger en Miami, que concretó el joven artista Reinier Villa Herrera en una pared de la Calle Ocho, aseguró que la obra es mucho más que un homenaje al reguetonero cubano fallecido el pasado 10 de octubre.

En su perfil en Instagram, el artista relató cómo se concretó esta idea y los significados que quisieron imprimirle a esta pintura a gran escala.

“Este mural no es solo en homenaje a El Taiger es un homenaje al amor y la paz es un homenaje a sus hijos y familiares que lloran su partida y su salud mental”, dijo Rigo León.

“Hace apenas una semana, días después del fallecimiento de José, con mucho dolor y empatía mi hermano y amigo de más de 25 años Nelson Martínez me llamó para que pintara un mural en su honor y así dejar plasmado en Miami en El Santo de Calle Ocho, espacio que José disfrutaba tanto. Ya había pintado antes para ellos, pero tenía un viaje programado así que le dije que sería un honor pero que no estaría en el país, pero que antes de partir a mi viaje de peregrinación por Bosnia iba a diseñar el mural junto a Reinier Villa un artista joven cubano emergente gran amigo con el cual he trabajado antes y es fanático de la música del artista. Todos nos pusimos de acuerdo y en apenas unos días ya teníamos todo listo, Reinier Villa plasmó con detalle el diseño de lo cual me siento orgulloso y agradecido por el amor que le dedicó y en el tiempo que lo plasmó”, relató el pintor.

“Es triste ver un amigo o familiar morir, no importa bajo qué consecuencias, todos somos iguales bajo los ojos de Dios nadie es mejor que nadie, nadie es quien para juzgar a nadie y todos merecemos una segunda y tercera oportunidad. Que Dios lo tenga en la gloria porque lo único que él quiere es que tengas un corazón puro”, concluyó el artista plástico.

En el mural, además del rostro sonriente de El Taiger, se pueden leer las siglas LBMA y la frase “La tranka de Cuba” que tanto significaban para él.

Fanáticos, amigos y colegas del artista han llegado hasta el lugar para llenar de grafitis el mural con sus firmas y mensajes para el reguetonero cubano.