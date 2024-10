Madre agradece el rescate de su hijo herido en Baracoa durante el huracán Oscar

La madre de Yodelmis Furones Matos, un niño de seis años que resultó herido tras el colapso de una pared en su hogar en Baracoa, expresó su gratitud por la atención médica recibida. El accidente ocurrió cuando un árbol de mango cayó sobre la casa durante el paso del huracán Oscar.

“Me siento agradecida de verlo vivo y en mejores condiciones”, declaró Kirenia Matos Laborí al periódico local santiaguero Sierra Maestra, destacando la adecuada intervención del personal de salud.

Luego de varios días de sufrir amnesia disociativa a raíz del traumático incidente, en el que su esposo también resultó lesionado, Kirenia recordó varios momentos de aquel día.

Al caer el árbol de mango sobre su casa el pasado lunes 21 de octubre, eran aproximadamente las dos de la mañana. La pared que se derrumbó cayó sobre Yodelmis y en medio del apagón generalizado, ella lo intentó salvar, junto con su esposo, quien se fracturó una pierna en el rescate.

Ellos, residentes en Joa, Baracoa, un poblado de 15 Km² y con poco más de mil habitantes, corrieron en busca de ayuda de un vecino en la casa más próxima, quien, en su jeep los trasladó hasta el hospital docente Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde el menor recibió los primeros cuidados.

Al otro día fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, Dr. Antonio María Béguez César, conocido como La Colonia, donde fue intervenido quirúrgicamente.

“Quienes aquí me recibieron y atendieron a mi bebé desde el martes son ahora también como de la familia. Los doctores, las enfermeras, los de servicio… ¡Qué buen trato, cuánta ayuda de tantas personas que no conozco y me han donado de todo! A veces no tengo palabras, porque agradecer me parece poco. Veo a mi hijo vivo y mejor. ¿Hay algo más grande que eso en el mundo?”, dijo Kirenia al medio oficialista.

La otra parte de su familia, incluyendo su otro hijo de 12 años, sus padres y un tío también se encuentran bien en la zona impactada por el huracán.

En el hospital santiaguero han recibido donaciones del Millenium Bar y la Asociación de Descendientes de Haitianos, entre lo que se encuentran dos cajas, con ropa para los adultos y el niño, zapatos, avituallamientos como cepillo y pasta dental, jabón y globos para celebrar cuando se recupere totalmente, mencionó Milagros Merbillet Mericie, Presidenta de la Asociación en Santiago de Cuba.

El paso de Oscar, complicado por el colapso total del sistema electroenergético nacional ocurrido antes de su llegada a territorio nacional, dejó destrozos en Baracoa, San Antonio del Sur e Imías.

Tasmbién existen otras historias de rescate, como es el caso del niño cubano de 12 años, identificado como Daniel González Hernández, que fue salvado de las fuertes inundaciones en San Antonio del Sur.

El adolescente fue ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial Pedro Agustín Pérez de Guantánamo tras su rescate por miembros del Consejo de Defensa Municipal.

Residente de Macambo, González Hernández sufrió una grave herida en su pierna izquierda y se le realizó con éxito una necrectomía, un procedimiento médico necesario para retirar tejido muerto y prevenir infecciones que pudieran causar deformidades permanentes.

Además de incontables daños materiales y damnificados, el paso de Oscar dejó al menos siete víctimas mortales, según las autoridades. Sin embargo, la cuantificación del desastre aún está por ser determinada, aunque el gobierno cubano se ha mostrado muy cauteloso a la hora de brindar información.