Identifican a jóvenes que salvaron a dos ancianos en medio de las inundaciones en San Antonio del Sur

Dos de los jóvenes que han ayudado al rescate de pobladores tras las inundaciones provocadas por el paso del huracán Oscar por el municipio guantanamero de San Antonio del Sur fueron identificados como Henry y Freidi.

Así lo dio a conocer el artista visual guantanamero Daniel Ross Diéguez, quien dedicó emotivas palabras a los dos jóvenes, que aún siguen ayudando en la recuperación del devastado lugar.

Captura de Facebook/Daniel Ross Diéguez

Según Ross Diéguez, el barrio de Henry y Freidi fue evacuado nuevamente cuando el falso aviso sobre el rompimiento de la compuerta de la represa de San Antonio del Sur. Ellos, como hicieron durante el paso de Oscar, se quedaron en un segundo piso de una de las pocas casas de placa de su pueblo para esperar a quien podían ayudar. Finalmente todo fue una falsa alarma, que trajo mucho pánico.

“Henry embarcó en ese momento a su esposa e hija pequeña hasta el poblado lejano de Acueducto y hasta hoy no se han visto, pero se han comunicado. Lo encontré sacando fango de una moto y haciendo como buen cubano, un arreglo de electricista empírico para poder ir a buscarlas”, dijo Ross Diéguez, quien ha estado ayudando y brindando solidaridad a los pobladores de ese terruño.

El artista visual comentó que ambos jóvenes esperan que bajen las aguas para sacar un carro marca Lada de bajo el lodo del barrio El Fanguito, donde las casas continúan tapadas por el fango hasta el techo.

La relación de amistad de Henry y Freidi –dice Ross Diéguez- que trasciende el ámbito de la solidaridad para también mezclarse con el fútbol, a pesar de irle a equipos rivales: uno al Real Madrid y el otro al FC Barcelona.

“Se llevan bien como hermanos, viven pegados pared con pared y ponen a un lado su pasión para ayudar y sacar fango con olor a podrido de animales muertos”, señala.

En cuanto a la comida, añadió que solo tienen para comer lo que él les ha dado, y solo le alcanza para dos días. “Me duele, pero a ellos nadie les ha traído nada antes de mí, ninguna ayuda de alimentos, aseo o medicina. Le han regalado los vecinos algo de alimento de una iglesia que pasó pero nada presencial”, apuntó.

Las necesidades en el poblado también llegan a los medicamentos e inclusive hasta en los cigarros, que según este artista visual, es “mejor ese olor a nicotina que el olor a fango con carne podrida”.

Asimismo, dejó sus tarjetas para que todo aquel que pueda enviar una ayuda lo haga. “Les dejo al final mis tarjetas, con las que ya he alimentado 27 casas, 103 familias viviendo hasta cuatro en una casa y cuanta persona me he encontrado personalmente en caminos fangosos”, expresó.

Captura de Facebook/Daniel Ross Diéguez

Lo hecho por Henry y Freidi, e incluso otros jóvenes de la zona, dan cuenta del valiente esfuerzo de algunas personas para socorrer a vecinos, varios de ellos de la tercera edad, que sin auxilio hubieran perdido la vida.

Un testimonio anterior de Ross Diéguez da cuenta que la búsqueda de desaparecidos se ha extendido a las costas del sur de la provincia, donde se ha podido ver a un helicóptero sobrevolando en busca de personas que hayan podido ser arrastradas por las aguas de las inundaciones.