Revelan nuevos detalles sobre el caso de El Taiger: "Damián Valdez llamó al 911"

Luego de que la Policía de Miami confirmara el miércoles que Damián Valdez-Galloso es el responsable del asesinato del reguetonero cubano José Manuel Carbajal (El Taiger), han salido a la luz nuevos detalles del crimen.

Teresa Padrón, exmanager y amiga del cantante, reveló a Telemundo 51 que el sujeto fue quien llamó al 911 tras disparar al Taiger y dejarlo en su carro frente al Hospital Jackson Memorial.

"Sabemos que Damián estaba manejando el carro de Jose, dio como cinco vueltas alrededor del hospital y que, o no encontraba la entrada del hospital, o no sabía que hacer, estaba desesperado, si entraba o no entraba", dijo.

"Finalmente él entra a la cuadra esa donde dejó el carro y ahí él se baja, otro carro lo recoge y él llama al 911 de su teléfono", precisó.

La Policía tiene en su poder un video grabado por la cámara de una casa aledaña a la vivienda rentada por Valdez-Galloso (donde ocurrió el hecho), que está situada en la esquina de la 5 calle del SW y la 5 avenida, en Hialeah.

Fuentes aseguran que el material, que será revelado más adelante, muestra el momento en que el Taiger se desplomó frente a la casa y luego a dos personas colocándolo en un auto.

El sospechoso, quien era buscado como "persona de interés" en el caso, fue arrestado el martes en Nueva York tras estar prófugo desde el pasado 8 de octubre. Próximamente será trasladado al condado de Miami-Dade para ser juzgado.

"Estamos trabajando con los fiscales del estado, especialmente con la fiscal Katherine Fernández, para asegurar los cargos que se le imputarán y que Damián pague por su crimen", declaró el jefe de la Policía de Miami, Manuel A. Morales.

El oficial desmintió los rumores de que El Taiger hubiese muerto torturado o a consecuencia de algún ajuste de cuentas. "No tenemos ninguna evidencia de que haya sido torturado, fue asesinado", recalcó.

La Policía había ofrecido 5,000 dólares por información que condujera al paradero de Valdez-Galloso. Este comparecerá en Corte el próximo 12 de noviembre.

El reguetonero cubano fue encontrado el pasado 3 de octubre en la parte trasera de una camioneta Mercedez Benz, con una herida de bala en la cabeza, frente al Hospital Jackson Memorial de Miami.

Fue declarado muerto siete días después, el 10 de octubre.

Valdéz-Galloso 'El narra', de 49 años, tiene un amplio historial delictivo.

Según el Departamento de Correcciones de Florida, fue condenado por seis delitos entre 2007 y 2018.

En 2007 y 2008, por tener relaciones sexuales con una menor de 16 a 17 años. En 2016 y 2017, por no registrarse como agresor sexual y en 2018, por robo mayor.

Además, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvo en 2015 y 2019.

La última vez que salió de prisión fue el 2 de septiembre de 2020.

Al año siguiente fue acusado de robo en mayor cuantía en Miami-Dade.