Niurka Marcos defiende a Nodal por su relación con Ángela Aguilar: "Los hombres siempre han sido de tener muchas mujeres"

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar está dando mucho qué hablar y una que no se ha quedado callada sobre esta polémica historia de amor es la cubana Niurka Marcos, que ha salido en defensa del mexicano ante la avalancha de críticas que ha recibido.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron recientemente que están juntos. Una noticia que llega apenas unas semanas después de que el mexicano anunciase el fin de su romance con la cantante argentina Cazzu, con la que se convirtió en padre por primera vez en septiembre del año pasado.

Ante las críticas que ha recibido la nueva pareja, la vedette cubana opinó en el programa Venga la Alegría.

"Es que yo no sé qué les está extrañando. Los hombres, de toda la vida, han sido de tener muchas mujeres y él tiene el mismo derecho que tienen los hombres. Yo no sé qué les está espantando, si todos los hombres han tenido las mujeres que les dan la gana", dijo la actriz.

Niurka también expresó su incomprensión ante el escándalo generado por el romance de los artistas.

"No entiendo cuál es la euforia, ni la portada, ni la nota ¿dónde está la noticia? Si toda la vida, todos los hombres han sido mujeriegos", agregó.

Finalmente, Niurka defendió que Nodal es una persona libre y puede tomar sus propias decisiones.

"No es que haya hecho bien o mal, es que tomó una decisión y es libre porque tiene el derecho de llevarse con su libre albedrío. No va a ser el primer papá que se vaya con otro romance y que deje a una mamá con un hijo, que sea buen padre, aunque sea de lejos", concluyó.

Como era de esperarse, se desató un debate en redes sociales y muchos internautas respaldaron la opinión de Niurka.

"Lo más importante aquí es como dice ella es que sea un buen padre aunque sea de lejos", "Estoy de acuerdo con ella. Por esa razón yo misma siendo mujer señalo más a la mujer, porque bueno porque Niurka lo dijo la mujer se deja. ¡Punto final! De que se sorprende uno", "Primero vez que le aplaudo a esta señora... Nos guste o no, es la verdad", "Hasta que alguien dice lo que se tenía que decir! Total de acuerdo lo que dice Niurka", "La mejor opinión que he visto hasta ahora", "Lamentablemente tiene razón infinidad de hombres han hecho lo mismo que Nodal, solo que como no son famosos, el mundo no se entera, pero está vida está llena de hombres y mujeres que no les importa dejar hijos por irse con otr@" o "Ah bueno entonces aplaudamos y normalicemos la falta de valores y deshonestidad de hombres y mujeres".