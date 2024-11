Mueren dos jóvenes cubanos en accidente de tránsito en Houston, Texas

Dos jóvenes cubanos perdieron la vida tras un choque múltiple que terminó con el incendio del auto en el que viajaban, en una carretera del noreste de Houston, Texas, el sábado por la noche, un hecho que ha causado gran consternación entre sus familiares, amigos y otras personas allegadas.

Los fallecidos en el trágico accidente de tránsito fueron identificados como Pedro Mesa y Alfredo Ernesto Peña Ortiz, naturales de la provincia de Granma, según una publicación en el grupo de Facebook “Somos de Campechuela”.

La información publicada por el usuario Mike Torns incluyó un reporte oficial del incidente vial ocurrido en Wallisville Road, cerca de Greens Bayou y la autopista 90, el pasado sábado 2 de noviembre, alrededor de las 7:30 p.m., y en el que estuvieron involucrados cuatro automóviles.

Según la información trascendida, los dos jóvenes cubanos eran los ocupantes de un auto Honda Accord gris modelo 2007 y quedaron atrapados en el interior del vehículo cuando este se incendió tras el choque múltiple. Ambos fueron declarados muertos en el lugar.

Captura de Facebook/Mike Torns

Un informe publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HCSO) indicó que el conductor del Honda Accord gris -cuya identidad no reveló- se dirigía hacia el este por el carril número 1 de Wallisville Road, pero luego se salió de su senda y ocupó la línea divisoria que separa los carriles este y oeste.

Mientras el Honda avanzaba sobre la línea que divide las sendas de la carretera, chocó contra un Ram 1500 que circulaba en dirección oeste y comenzó a dar vueltas.

El conductor de un Chrysler Pacifica vio al vehículo dando vueltas y trató de esquivarlo, pero no lo logró, y fue impactado por el Honda, que luego colisionó también contra un Hyundai Sonata.

Captura de Facebook/Ed Gonzalez

El Honda terminó envuelto en llamas y sus ocupantes, los dos jóvenes cubanos, no pudieron salir a tiempo del vehículo, perdiendo la vida en el acto.

El informe indicó que el chofer del Hyundai Sonata, identificado como Treveon Battist, fue trasladado de inmediato al Hospital Ben Taub y presentaba signos de intoxicación por alcohol. El reporte añadió que estaba en posesión de una pistola.

Los otros dos conductores involucrados en el siniestro permanecieron en la escena y cooperaron con la investigación de las autoridades, según la policía.

El fatal accidente está siendo investigado por la División de Delitos Vehiculares de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, en Texas.

Ni las autoridades ni los medios locales revelaron los nombres de los dos fallecidos, cuya identidad ha trascendido en publicaciones en redes sociales que lamentan su trágico y temprano deceso.

Un cubano identificado como Cesarito Rodríguez publicó un conmovedor mensaje en su perfil de Facebook expresando el profundo dolor de él y su familia por la pérdida de su primo Pedro Mesa.

Captura de Facebook/Cesarito Rodríguez

“Mi hermano, me parece mentira que te hayas ido tan temprano, mi bro, el Mesa, como alegre tú me decías. Deseo que Dios te cubra con su santa gloria y que te lleve a un lugar muy bonito, donde tú te mereces. Mi familia hoy de luto totalmente… Me siento muy triste. EDP mi primo querido Pedro Mesa”, fueron sus sentidas palabras.

Desde que se dio a conocer la noticia, cientos de personas del entorno cercano de ambos jóvenes han manifestado gran consternación por su fallecimiento y transmitido sus condolencias a las dos familias en luto.