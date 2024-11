Bad Bunny tras ejercer su derecho al voto: "Todo el mundo en Puerto Rico está claro de cuál es la mejor opción"

Bad Bunny ejerció su derecho al voto en Puerto Rico como parte de las elecciones presidenciales de Estados Unidos este martes 5 de noviembre.

El artista boricua llegó hasta el Saint John's School en San Juan para votar sin escolta, en un auto común y ante las cámaras saludó a los presentes en el lugar.

Cuando le preguntaron qué le diría a esas personas en su país que todavía están indecisas sobre por quién votar, la respuesta de Benito no se hizo esperar.

“Que escuchen su corazón, yo creo que al final del día todo el mundo en Puerto Rico está claro de cuál es la mejor opción”, aseguró el cantante.

“El pueblo puertorriqueño no es bruto como dicen por ahí, no es tonto, el puertorriqueño es inteligente, es bravo y yo estoy seguro que ellos saben cuál es la mejor decisión por Puerto Rico. Yo diría que piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en su futuro, piensen en ellos mismos, en los que se han ido y quisieran volver, que escuchen a su corazón por encima de las mentiras que quieran inventar. No se dejen engañar”, añadió el artista.