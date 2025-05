¿El lado oscuro de la fuerza?: Trump juega con la IA para celebrar el Día de Star Wars

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca publicaron este domingo una imagen generada por inteligencia artificial de Donald Trump como un Jedi fornido para celebrar el día de Star Wars.

El mensaje dice: "Feliz 4 de mayo a todos, incluyendo a los lunáticos radicales de izquierda que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra galaxia a los Señores Sith, Asesinos, Señores de la Droga, Prisioneros Peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13".

Acto seguido, afirma: "Ustedes no son la Rebelión, son el Imperio. Que la fuerza los acompañe". Esta última frase (en inglés May the Force be with you) es utilizada por los personajes del universo de ficción de Star Wars, creado por George Lucas.

Aunque el post se refiere a los oponentes políticos de Trump como "Señores Sith", los malhechores del universo de Star Wars, el sable láser de la imagen es rojo, que tradicionalmente solo utilizan los malos del "lado oscuro" como Darth Vader. El lado luminoso de la fuerza casi siempre utiliza sables azules o verdes, salvo contadas excepciones.

El 4 de mayo es conocido coloquialmente como el día de Star Wars (La guerra de las galaxias) entre los fans de la franquicia. Para celebrar el día, es una práctica común decir "May the 4th be with you", que es un juego de palabras de la línea icónica de Star Wars, "que la fuerza te acompañe".

Este día fue adoptado por los aficionados en los años posteriores al estreno de Una nueva esperanza en 1977. Una de las primeras referencias a este día en los medios de comunicación fue en un anuncio político británico.

Tras la elección de Margaret Thatcher, el Partido Conservador del Reino Unido utilizó la frase May the Fourth be with you (Que el Cuatro de Mayo te acompañe) en un anuncio en honor al día de su victoria.

No es la primera vez que las redes sociales de la Casa Blanca comparten representaciones del presidente Trump generadas por IA. El sábado.

Días atrás, se publicó una imagen de Trump como el Papa, pocas semanas después de la muerte de Francisco el 21 de abril.

En la imagen aparece caracterizado como el Sumo Pontífice, sentado en un trono dorado, vestido con la tradicional sotana blanca y el solideo papal.

La imagen, replicada incluso desde la cuenta oficial de la Casa Blanca, fue interpretada como una burla hacia el proceso eclesiástico que comenzará el próximo 7 de mayo en el Vaticano, donde 119 cardenales elegirán al nuevo líder de la Iglesia Católica.

El gesto llegó solo horas después de que el presidente dijera públicamente que “le gustaría ser Papa”, en referencia al proceso de elección del nuevo líder de la Iglesia Católica que comenzará este 7 de mayo en el Vaticano.

Las críticas no tardaron en llegar. “Es una provocación impía”, afirmó en X la cuenta Republicans Against Trump, añadiendo: “Un convicto, que engañó a su esposa con una estrella porno, burlándose así de la fe católica es un insulto a millones”.

