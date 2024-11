Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿Quién va ganando? Sigue en vivo el recuento que definirá el futuro del país

En una de las jornadas electorales más tensas y decisivas de la historia reciente de Estados Unidos, los ciudadanos acuden hoy a las urnas para elegir entre la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

Sigue aquí el minuto a minuto de este evento crucial, con actualizaciones en tiempo real sobre el cierre de urnas, participación y primeros conteos.

Para ver las últimas actualizaciones de los resultados en tiempo real, refresca esta página periódicamente.

Resultados de las elecciones presidenciales / AP

Minuto a Minuto: Seguimiento de las Elecciones Presidenciales en EE.UU. 2024

10:06 PM: Proyección de CNN: Trump gana Montana

El expresidente Donald Trump obtiene los 4 votos electorales de Montana, según proyecciones de CNN. Trump también ganó el estado en 2020, y el último demócrata en llevarse Montana fue Bill Clinton en 1992.

10:06 PM: Cierran las urnas en Nevada, Montana y Utah

A las 10:00 PM ET cierran las urnas en el estado clave de Nevada, así como en Montana y Utah. En Nevada, los resultados no se publicarán hasta que cierren oficialmente todos los centros de votación. Nevada tiene 6 votos electorales en juego.

10:05 PM: Proyección de CNN: Trump gana Utah

Donald Trump obtiene los 6 votos electorales de Utah, según proyecciones de CNN. En 2020, Trump también ganó el estado.

10:04 PM: Algunos centros de votación en Nevada enfrentan largas esperas

Varios centros de votación en Nevada tienen tiempos de espera de más de una hora, y algunos de hasta dos horas y media. Los votantes en línea antes de la hora de cierre podrán votar, según funcionarios electorales del estado.

10:03 PM: Common Cause informa sobre una jornada electoral mayormente tranquila

La organización Common Cause, que supervisa elecciones a nivel nacional, informó que la jornada fue “relativamente tranquila,” aunque advirtió que es probable que muchos resultados no se determinen esta noche y que podría tomar días contar los votos. Señalaron largas filas en campus universitarios y problemas técnicos en algunos centros.

10:02 PM: Dos centros de votación en Pensilvania extenderán su horario hasta las 10 p.m.

Dos centros de votación cerca de West Chester, Pensilvania, permanecerán abiertos hasta las 10:00 p.m. tras una amenaza de bomba que obligó a la evacuación. Los votantes serán redirigidos y podrán emitir votos provisionales, según una orden judicial del condado de Chester.

10:01 PM: Harris reflexiona sobre su madre en el Día de las Elecciones

En una entrevista con una emisora de Milwaukee, Kamala Harris recordó a su madre en las horas finales del Día de las Elecciones. La vicepresidenta habló de su familia y animó a los votantes a participar en esta jornada electoral.

9:52 PM: Proyección de CNN: Trump gana Luisiana

El expresidente Donald Trump obtiene los 8 votos electorales de Luisiana, según proyecciones de CNN. En 2020, Trump también ganó este estado.

9:51 PM: Informe sobre amenazas de bomba en varios estados clave

En múltiples estados, las amenazas de bomba causaron evacuaciones y retrasos en la votación. En Pensilvania, un edificio de servicios de votación en West Chester fue evacuado; también se extendieron las horas de votación en el condado de Clearfield hasta las 9 p.m. En Michigan, Georgia, Wisconsin y Arizona, se recibieron amenazas similares. El FBI confirmó que los correos electrónicos de las amenazas parecen originarse en dominios rusos, aunque ninguna ha sido considerada creíble hasta ahora.

9:50 PM: FBI colabora con los estados afectados por amenazas de bomba

El FBI trabaja con la policía local y autoridades de Michigan, Wisconsin, Arizona y Georgia tras recibir amenazas de bomba en lugares de votación, la mayoría de las cuales han sido consideradas no creíbles.

9:49 PM: Ambiente festivo en el evento de Harris en la Universidad Howard

La celebración en la Universidad Howard para los seguidores de Kamala Harris se mantiene animada y festiva. En contraste, un evento privado en el hotel Conrad, en Washington D.C., donde se reúnen sus principales donantes, refleja una actitud más mesurada ante la fuerza que Trump ha mostrado en estados como Virginia.

9:43 PM: Trump habla brevemente con sus seguidores en Mar-a-Lago

Donald Trump habló brevemente con sus seguidores reunidos en Mar-a-Lago, donde sigue los resultados junto a su equipo de campaña y varios aliados. Tucker Carlson está transmitiendo en vivo desde una sala del club, entrevistando a diversos partidarios de Trump.

9:41 PM: Harris "muy probable" de dirigirse a sus seguidores esta noche

Un alto asesor de Harris indicó que es “muy probable” que la vicepresidenta hable con sus seguidores en Washington, D.C., aunque el resultado de la elección aún no esté definido. El evento de observación de la elección en Washington sigue siendo animado, proyectando resultados periódicamente.

9:40 PM: Condado de Gwinnett en Georgia experimenta retrasos significativos en la presentación de resultados

El condado de Gwinnett, en Georgia, enfrenta retrasos importantes en la presentación de resultados debido a problemas con el software de adjudicación de votos para certificar votos por escrito. Aproximadamente el 80-90% de los resultados de los precintos ya están procesados, pero no pueden publicarse hasta completar la certificación.

9:34 PM: Proyección de CNN: Harris gana Nueva York

Kamala Harris obtiene los 28 votos electorales de Nueva York, según proyecciones de CNN. Joe Biden también ganó este estado en las elecciones de 2020.

9:33 PM: Juez extiende horas de votación en el condado de Apache, Arizona

Un juez de Arizona ordenó que nueve centros de votación en el condado de Apache permanezcan abiertos hasta las 9 p.m. debido a problemas técnicos ocurridos más temprano. Los votantes podrían tener que utilizar boletas provisionales debido a la extensión de horario.

9:30 PM: Encuesta de salida de CNN: Harris con menor margen de apoyo entre votantes latinos que Biden en 2020

Según la última encuesta de salida de CNN, Kamala Harris obtiene poco más de la mitad del apoyo de los votantes latinos, un margen más reducido en comparación con Biden en 2020, quien obtuvo alrededor del 65% de apoyo entre este grupo.

9:24 PM: Proyección de CNN: Harris gana Illinois

La vicepresidenta Kamala Harris gana los 19 votos electorales de Illinois, según proyecciones de CNN. En 2020, el presidente Joe Biden también ganó este estado.

9:22 PM: Proyección de CNN: Harris gana Rhode Island

Kamala Harris obtiene los 4 votos electorales de Rhode Island, según proyecciones de CNN. Joe Biden también ganó este estado en las elecciones de 2020.

9:20 PM: FBI y funcionarios estatales investigan múltiples amenazas de bomba en Pensilvania

Varios lugares de votación y edificios municipales en Pensilvania recibieron amenazas de bomba. El gobernador del estado, Josh Shapiro, indicó que no existe una amenaza creíble para el público. La investigación está en curso con el apoyo del FBI. En West Chester, los votantes fueron redirigidos tras una evacuación temporal del centro de servicios electorales.

9:19 PM: Trump celebra con seguidores y aliados en Mar-a-Lago mientras observa resultados

Donald Trump sigue los resultados desde su club en Mar-a-Lago, donde se ha reunido con donantes, familiares y aliados clave. Según su equipo, están observando de cerca el apoyo de votantes latinos en estados clave como Nevada.

9:18 PM: Harris observa los resultados desde Washington mientras vigila estados de la “pared azul”

La vicepresidenta Kamala Harris sigue los resultados desde el Observatorio Naval en Washington, DC. Sus asesores se muestran optimistas sobre la alta participación en la "pared azul", que consideran crucial para su camino a los 270 votos electorales.

9:09 PM: Nevada supera el total de votos de 2020

El secretario de Estado de Nevada, Francisco V. Aguilar, informó que el total de votos emitidos en Nevada hasta ahora ha superado el total de la elección de 2020. Los votos anticipados y por correo serán los primeros en hacerse públicos cuando cierren las urnas.

9:08 PM: Oficial en suburbio de Detroit recoge tarjetas de memoria para agilizar el conteo de votos

En el condado de Macomb, un suburbio de Detroit, un oficial, con escolta policial, está recogiendo tarjetas de memoria en los centros de votación para agilizar el conteo después de largas filas que retrasaron el cierre de las urnas.

9:06 PM: Juez extiende el horario de votación en condado de Pensilvania tras amenaza de bomba

Un juez en Pensilvania extendió el horario de votación en el condado de Clearfield hasta las 9 p.m. ET tras una amenaza de bomba en el edificio administrativo del condado.

9:04 PM: Cientos en fila para votar en la Universidad Estatal de Arizona minutos antes de cierre

Con minutos para el cierre, cientos de estudiantes de la Universidad Estatal de Arizona aún esperan en fila para votar en el campus de Tempe. Varios grupos en favor y en contra del Acta de Acceso al Aborto en Arizona también se encontraban en el lugar.

9:00 PM: Cierre de urnas en 15 estados, incluidos Arizona, Michigan y Wisconsin

A las 9 p.m. ET, las urnas cerraron en 15 estados, incluidos los estados clave de Arizona, Michigan y Wisconsin, así como en Texas y Nueva York. La contienda en estos estados es fundamental para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia.

9:00 PM: Proyección de CNN: Trump gana Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Texas

CNN proyecta que Donald Trump ganará Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Texas, acumulando sus votos electorales respectivos: 3 en Wyoming, 3 en Dakota del Norte, 3 en Dakota del Sur y 40 en Texas.

8:45 PM: Campaña de Harris enfoca su atención en Pensilvania

Con la atención en los estados clave, la campaña de Harris está observando de cerca los resultados positivos que esperan ver en Pensilvania, donde el alcalde de Filadelfia proyectó una alta participación, estimando entre 650,000 y 750,000 votos para Harris.

8:40 PM: Edificio de servicios electorales en Pensilvania evacuado tras amenaza de bomba

Una amenaza de bomba provocó la evacuación del edificio de servicios electorales en West Chester, Pensilvania. Las autoridades están revisando el edificio con perros rastreadores antes de permitir el regreso del personal y votantes.

8:39 PM: Estimación: Ventaja de Harris en voto popular se reduce

La ventaja de Kamala Harris en el voto popular nacional se estima en poco más de un punto porcentual, ligeramente menor a la inicialmente proyectada, debido principalmente a los resultados sólidos de Trump en Florida.

8:39 PM: Equipo de Trump retira acceso a la prensa en su evento de elección

El equipo de campaña de Donald Trump bloqueó a varios periodistas para su evento de observación de elecciones en Mar-a-Lago, Florida. Entre los excluidos se encuentran reporteros de Puck y Politico, quienes habían publicado artículos críticos recientemente. El portavoz de Axios también confirmó que una periodista de su medio fue excluida, generando críticas sobre la actitud hostil del expresidente hacia los medios.

8:38 PM: Proyección de CNN: Harris gana Illinois

La Associated Press proyecta que Kamala Harris gana los 19 votos electorales de Illinois.

8:35 PM: Trump gana Miami-Dade, el primer republicano en hacerlo desde 1988

Donald Trump ganó el condado de Miami-Dade, Florida, en las elecciones de hoy, consolidando la transformación del estado hacia un bastión republicano. Trump es el primer candidato presidencial republicano en ganar el condado desde George H.W. Bush en 1988.

8:34 PM: Proyección de CNN: Harris gana Delaware

La Associated Press proyecta que Kamala Harris gana los tres votos electorales de Delaware.

8:33 PM: Gobernador Walz alienta a estudiantes en fila para votar en Pensilvania

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó a estudiantes en Bethlehem, Pensilvania, que esperaban en fila para votar, animándolos a mantenerse en la fila para ejercer su derecho al voto.

8:29 PM: Proyección de CNN: Trump gana Arkansas

La Associated Press proyecta que Donald Trump gana los seis votos electorales de Arkansas.

8:15 PM: Unidad en Nevada por la integridad electoral

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo (Republicano), y el secretario de Estado, Francisco Aguilar (Demócrata), se reunieron públicamente con el Grupo de Trabajo de Integridad Electoral del estado, mostrando una postura de unidad en el monitoreo de la jornada electoral.

8:39 PM: Juez rechaza esfuerzo para extender la votación cerca de la Universidad de Lehigh, Pensilvania, donde las filas han sido largas

Un juez rechazó el esfuerzo de los demócratas para extender la votación en un centro cerca de la Universidad de Lehigh en Pensilvania, donde se registraron tiempos de espera de hasta cuatro horas.

Los demócratas solicitaron que la votación en el recinto de Bethlehem Ward 3 se extendiera hasta las 10 p.m. ET, alegando falta de suficientes máquinas de votación y personal. Sin embargo, el juez negó la solicitud, pero permitió que los votantes en fila a las 8 p.m. ET pudieran ejercer su derecho al voto.

8:34 PM: Gobernador Tim Walz alienta a estudiantes en fila en Pensilvania

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, habló vía altavoz con estudiantes en una estación de votación en Bethlehem, Pensilvania, animándolos a permanecer en la fila y agradeciéndoles por ejercer su derecho al voto. Los estudiantes, quienes habían esperado varias horas, compartieron su emoción por participar en esta elección y alentaron a sus compañeros a quedarse y votar.

8:30 PM: Cierre de urnas en Arkansas

Las urnas han cerrado en Arkansas, donde están en juego seis votos electorales. Desde los tiempos de Bill Clinton como gobernador, Arkansas se ha convertido en un estado predominantemente republicano, con el control total del gobierno estatal en manos de ese partido.

8:30 PM: Proyección de CNN: Trump gana Arkansas

CNN proyecta que el expresidente Donald Trump ganará Arkansas, asegurando sus seis votos electorales.

8:27 PM: FBI advierte sobre videos falsos usando su insignia para difundir desinformación electoral

El FBI advirtió sobre la existencia de tres videos falsos que, utilizando su nombre y logotipo, promueven narrativas falsas sobre las elecciones. Uno de los videos alega que el FBI recibió 9,000 quejas sobre máquinas de votación defectuosas. Otro video falso sugiere que las actividades escolares sean suspendidas debido a riesgos de violencia relacionados con la elección.

8:26 PM: Trump observa los resultados con Robert F. Kennedy Jr.

El expresidente Donald Trump sigue los resultados de las elecciones junto a Robert F. Kennedy Jr., quien permanece en la boleta en Wisconsin a pesar de sus esfuerzos para retirarse del estado. La Corte Suprema negó recientemente la petición de Kennedy de eliminar su nombre de las boletas en Wisconsin y Michigan.

8:27 PM: Proyección CNN: Trump gana Carolina del Sur. CNN proyecta que Trump se lleva los 9 votos electorales de Carolina del Sur, sumando a su cuenta en esta reñida contienda electoral.

8:26 PM: Advertencia del FBI sobre videos falsos: El FBI alertó sobre videos que usan su insignia y promueven falsas narrativas sobre la elección. Entre los ejemplos, un video menciona problemas con máquinas de votación, mientras que otro advierte de supuestos riesgos en escuelas. El FBI calificó estos mensajes como fabricaciones que buscan engañar al público.

8:25 PM: Trump observa resultados junto a RFK Jr.: Se reporta que Trump está siguiendo los resultados de las elecciones en compañía de Robert F. Kennedy Jr., quien recientemente respaldó su candidatura. Ambos están atentos a los resultados de Wisconsin, estado en el que el nombre de Kennedy Jr. sigue en la boleta a pesar de intentar retirarlo.

8:20 PM: Resumen de las extensiones de horario en varios estados: En Georgia, se extendieron horas de votación en 12 locaciones debido a amenazas de bomba. En Arizona, la Nación Navajo solicitó mantener abiertos los centros de votación en el Condado de Apache tras problemas técnicos. En Nevada, se implementó una web para que votantes verifiquen sus firmas y curen sus boletas antes de ser contadas.

8:15 PM: Proyección CNN: Trump gana Florida y Oklahoma. CNN proyecta que Trump asegura los 30 votos electorales de Florida y los 7 de Oklahoma, fortaleciendo su camino en esta elección.

8:20 PM: Declaraciones de Trump en Filadelfia: Durante una entrevista en la radio de Filadelfia, Trump dijo que ganar Pennsylvania sería clave para su victoria general. Instó a los votantes republicanos a permanecer en fila y ejercer su derecho a votar. “Si ganamos Pennsylvania, ganamos todo”, afirmó.

8:15 PM: Encuestas de salida en Pennsylvania: Según CNN, alrededor de dos tercios de los votantes en Pennsylvania apoyan la legalización del aborto en la mayoría o en todos los casos. Además, el 55% de los encuestados se muestra a favor de la fracturación hidráulica en el estado.

8:12 PM: Aumento de boletas provisionales en Carolina del Norte: Debido al nuevo requisito de identificación con foto en Carolina del Norte, se espera un incremento en las boletas provisionales, ya que muchos votantes tuvieron que votar provisionalmente al no presentar una identificación.

8:10 PM: Preparativos de la campaña de Harris para posibles litigios: La campaña de Kamala Harris anticipa desafíos legales prolongados tras las elecciones. Se ha informado a los donantes que podrían enfrentar semanas de litigios y se ha movilizado un equipo de abogados en todo el país.

8:08 PM: Resultados proyectados: CNN proyecta varias victorias, incluyendo a Trump en Florida, Oklahoma, Missouri, Tennessee y Alabama, mientras que Harris gana en el Distrito de Columbia, Maryland y Massachusetts.

8:07 PM: Fallecimiento de trabajadores electorales en Missouri: Dos trabajadores electorales de Missouri murieron debido a inundaciones provocadas por tormentas recientes mientras cumplían sus labores en el día de las elecciones, según informó la Oficina del Secretario del Condado de Wright.

8:05 PM: Alta participación en Filadelfia y Reno, Nevada: La campaña de Harris destaca una participación histórica en Filadelfia, que podría superar la de 2020. En Reno, Nevada, la participación también ha sido alta, con largas filas y pocos incidentes reportados.

8:03 PM: Cuestiones técnicas en Apache County, Arizona: Buu Nygren, presidente de la Nación Navajo, expresó su decepción debido a problemas técnicos que impidieron que muchos votantes Navajo emitieran su voto a tiempo en el condado de Apache.

8:01 PM: Intervención de celebridades en las filas de votación: La campaña de Harris movilizó a celebridades como Paul Rudd y Jennifer Garner para animar a los estudiantes en fila en campus universitarios clave, alentándolos a permanecer hasta emitir su voto.

8:00 PM: Advertencias en Michigan sobre resultados iniciales: Funcionarios en Michigan han instado a los votantes a evitar conclusiones precipitadas con los primeros resultados debido a la falta de un sistema uniforme de reporte en el estado, permitiendo flexibilidad en cómo y cuándo los condados reportan los resultados.

8:03 p.m. ET - CNN proyecta que el expresidente Donald Trump ganará en Missouri, asegurando sus 10 votos electorales. En la última elección, Trump ganó el estado, mientras que Joe Biden ganó la elección general.

8:02 p.m. ET - CNN proyecta que Donald Trump ganará en Oklahoma, sumando siete votos electorales. Oklahoma ha sido un estado consistentemente republicano, otorgándole en 2020 su cuarta mayor ventaja a Trump tras Wyoming, Virginia Occidental y Dakota del Norte.

8:00 p.m. ET - Se cierran las urnas en 16 estados, incluidos Pensilvania y Florida, dos de los más disputados. En total, se juegan 120 votos electorales en estos estados. Pensilvania es clave, con 19 votos electorales que podrían definir la elección.

8:00 p.m. ET - La vicepresidenta Kamala Harris se proyecta como ganadora en Massachusetts, asegurando 11 votos electorales. En 2020, Joe Biden también ganó en este estado.

8:00 p.m. ET - En Alabama, se proyecta que el expresidente Donald Trump ganará, sumando nueve votos electorales. En la última elección, Trump ganó Alabama, mientras que Biden se alzó con la victoria general.

7:58 p.m. ET - CNN proyecta que Kamala Harris ganará el Distrito de Columbia, con sus tres votos electorales. En 2020, el distrito fue el área donde Biden obtuvo su mayor margen de victoria, con el 92.1% de los votos frente al 5.4% de Trump.

7:56 p.m. ET - Trump se proyecta ganador en Tennessee, asegurando 11 votos electorales. Este estado fue ganado por Trump en las elecciones pasadas.

7:53 p.m. ET - CNN proyecta la victoria de Kamala Harris en Maryland, asegurando sus 10 votos electorales. Biden también ganó este estado en 2020.

7:50 p.m. ET - En Florida, CNN proyecta la victoria de Donald Trump, sumando 30 votos electorales. Florida, en el pasado una batalla reñida, ha mostrado una tendencia más republicana en los últimos años.

7:46 p.m. ET - Trágicamente, dos trabajadores electorales en Missouri fallecieron debido a inundaciones severas en el condado de Wright. Las víctimas, un hombre de 70 años y una mujer de 73, dedicaban su tiempo al proceso electoral. La oficina del secretario del condado expresó sus condolencias.

7:40 p.m. ET - La campaña de Kamala Harris destaca una alta participación en Filadelfia, señalando que podría superar los niveles de participación de 2020 en esta área clave.

7:36 PM: Trump asegura la victoria en Virginia Occidental, sumando 4 votos electorales. Kamala Harris ya ha ganado Vermont, mientras Trump se lleva Indiana, Kentucky y Virginia Occidental.

7:30 PM: Los centros de votación en Carolina del Norte han cerrado en la mayoría de los lugares, excepto dos que extenderán el horario hasta las 8 p.m. ET debido a incidentes. Los resultados en este estado clave se esperan pronto.

7:25 PM: Un récord de más de 5.2 millones de personas han votado en Georgia, según el Secretario de Estado Raffensperger. Algunas ubicaciones extendieron su horario debido a amenazas de bomba de origen ruso, aunque no se han considerado creíbles.

7:24 PM: En Michigan, las autoridades advierten contra sacar conclusiones de los primeros reportes de votación a las 9 p.m. ET, ya que los condados tienen flexibilidad en cómo y cuándo reportan los resultados.

7:23 PM: Nevada lanza una nueva página web para que los votantes puedan "curar" sus boletas verificando sus firmas y asegurando que sus votos sean contados. El plazo para completar este proceso es hasta el 12 de noviembre, lo que podría retrasar los resultados finales en el estado.

7:22 PM: Según encuestas de salida en Georgia, los votantes independientes muestran una ligera preferencia por Trump sobre Harris, marcando un cambio respecto a 2020. Harris mantiene apoyo entre jóvenes y votantes afroamericanos.

7:20 PM: En Arizona, votantes de otros condados intentaron votar con boletas federales en el condado de Coconino. Las autoridades emitieron una alerta recordando que las boletas federales solo son válidas en el condado de registro.

7:19 PM: En Pensilvania, estudiantes de la Universidad de Lehigh han esperado hasta seis horas para votar. La alta participación ha sobrecargado las máquinas de votación en algunas ubicaciones, aunque se han añadido más máquinas para agilizar el proceso.

7:24 p.m. ET - Con los centros de votación en Carolina del Norte cerrando a las 7:30 p.m., la directora de la Junta Electoral del Condado de Buncombe, Corinne Duncan, inició el proceso de conteo de boletas por correo en su sede en Asheville. Los trabajadores electorales transportarán las boletas en cajas con GPS. Se espera que los resultados se publiquen en línea después de las 9 p.m.

7:23 p.m. ET - Algunos votantes de Arizona de otros condados intentaron usar boletas federales en el condado de Coconino, lo cual provocó una alerta de “desinformación”. Las autoridades aclararon que los votantes deben usar las boletas correspondientes a sus condados para que sus votos sean válidos.

7:22 p.m. ET - La oficina del secretario de estado de Nevada ha creado una web para que los votantes "corrijan" sus boletas verificando sus firmas antes del 12 de noviembre. Clark County tiene más de 10,000 boletas pendientes de verificación.

7:21 p.m. ET - Resultados iniciales de encuestas de salida en Georgia indican que los votantes independientes ahora prefieren a Donald Trump sobre Kamala Harris, marcando un cambio desde 2020. Sin embargo, Harris mantiene el apoyo de los jóvenes y de la mayoría de los votantes negros en el estado.

7:19 p.m. ET - Donald Trump espera que su último esfuerzo en Carolina del Norte tenga resultados positivos. Su equipo expresó que hicieron todo lo posible en este estado, donde originalmente no tenían planes de visitar en el último fin de semana antes de las elecciones. Las encuestas internas mostraron la necesidad de una intervención de último minuto debido a un mayor número de votantes mujeres en comparación con los hombres en la votación anticipada.

7:16 p.m. ET - Dos estudiantes universitarias de Pensilvania esperaron seis horas para votar. Julia McKenna y Anna Seftenberg, de la Universidad de Lehigh, llegaron a las 10:15 a.m. y finalmente votaron alrededor de las 4 p.m. ET. Debido a la alta participación y a problemas con las máquinas, la espera en el Banana Factory Arts Center fue larga.

7:13 p.m. ET - CNN proyecta que Donald Trump ganará el estado de Indiana, asegurando sus 11 votos electorales. Trump ya había ganado este estado en 2020.

7:08 p.m. ET - Las primeras proyecciones de estados indican resultados esperados: Vermont para la vicepresidenta Kamala Harris y Kentucky e Indiana para el expresidente Donald Trump. Los centros de votación han cerrado en Georgia y otros estados clave. Se espera que el próximo grupo importante de cierres de urnas ocurra a las 8:00 p.m. ET.

7:07 p.m. ET - La mayoría de los centros de votación en Georgia han cerrado en esta elección decisiva. En el estado, se ordenó a cinco lugares de votación que permanecieran abiertos un poco más debido a una evacuación por amenaza de bomba.

7:05 p.m. ET - Más de 80 millones de votantes emitieron su voto de manera anticipada, mientras que decenas de millones votaron hoy, extendiendo el proceso de conteo más allá del día de las elecciones. La participación parece fuerte a lo largo del país, y solo siete estados serán los que probablemente determinen el ganador: Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada.

7:03 p.m. ET - Según una encuesta de salida inicial de CNN, aproximadamente 4 de cada 10 votantes en Georgia consideran que la economía es su principal preocupación. Menos de 3 de cada 10 votantes mencionan la democracia como su mayor inquietud, mientras que el 14% señala el aborto y el 10% la inmigración. Solo menos del 5% considera que la política exterior es su prioridad.

7:00 p.m. ET - En el condado de Story, Iowa, se han registrado fallos en las máquinas de votación en varios recintos. La auditoría del condado trabaja con el proveedor para resolver el problema, y se procederá a un conteo manual de los votos en los lugares afectados. Esto podría retrasar el reporte de resultados.

7:01 p.m. ET - CNN proyecta que Donald Trump ganará el estado de Kentucky, asegurando sus 8 votos electorales. Trump ya había ganado este estado en 2020.

7:00 p.m. ET - Las urnas han cerrado en varios estados, incluidos Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina del Sur, Vermont y Virginia. En Georgia, algunos centros de votación permanecerán abiertos más tiempo debido a amenazas que causaron interrupciones, según el Secretario de Estado Brad Raffensperger. Georgia, un estado clave desde 2020, vuelve a ser protagonista en esta elección.

7:00 p.m. ET - CNN proyecta que Kamala Harris ganará Vermont, asegurando sus 3 votos electorales. Este estado fue ganado por el presidente Joe Biden en 2020.

7:00 p.m. ET - Las máquinas de votación en el condado de Story, en Iowa, han presentado fallos técnicos, según funcionarios. Los tabuladores en algunos recintos no están leyendo correctamente ciertas papeletas, lo que podría retrasar el conteo de votos. La auditoría del condado está trabajando con el proveedor para resolverlo, y los trabajadores electorales contarán los votos manualmente en los recintos afectados.

6:58 p.m. ET - El presidente Joe Biden sigue de cerca el desarrollo de las elecciones y aún cree que, de haber sido el candidato demócrata, habría podido asegurar una victoria en los estados clave. Su equipo expresa preocupación por las implicaciones para el país si Harris no logra ganar.

6:57 p.m. ET - Una moción fue presentada para mantener abiertos los centros de votación en el condado de Apache, Arizona, por dos horas adicionales debido a fallos en máquinas de votación. La Comisión de Derechos Humanos de la Nación Navajo reportó problemas persistentes en aproximadamente 10 de los 30 centros de votación. Aunque las autoridades indicaron que los problemas fueron resueltos, algunos votantes han abandonado las filas sin votar.

6:56 p.m. ET - Un juez en Kentucky negó la solicitud de extender el horario de votación en el condado de Jefferson, tras retrasos significativos en Louisville. Aunque se reportaron problemas técnicos en los sistemas de votación, el juez determinó que no se probó que los votantes hayan sido privados de su derecho.

6:53 p.m. ET - La vicepresidenta Kamala Harris instó a los votantes en una entrevista en SiriusXM a “pasar página” sobre Donald Trump. Harris subrayó su compromiso de trabajar en temas que impactan a los estadounidenses, incluyendo economía y derechos reproductivos, enfatizando su postura sobre el acceso a la salud reproductiva.

6:46 p.m. ET - Georgia ha enfrentado múltiples amenazas de bomba, atribuidas a correos electrónicos de origen ruso, lo que ha llevado a la suspensión temporal de la votación en cinco centros en el condado de DeKalb. Algunos centros han extendido su horario de votación para compensar el tiempo perdido.

6:43 p.m. ET - Los primeros centros de votación cierran en partes de Indiana y Kentucky. Además, en seis estados clave como Georgia, se espera el cierre a las 7:00 p.m. ET. La participación parece fuerte en una elección crucial para la democracia estadounidense, mientras no se han reportado problemas significativos en los centros de votación.

6:42 p.m. ET - Elon Musk confirma en una transmisión en X Spaces que seguirá participando activamente en la política estadounidense después de estas elecciones, anunciando que su super PAC, America PAC, tendrá un papel relevante en las próximas elecciones intermedias y judiciales. Comentó: "America PAC continuará después de esta elección y se preparará para las intermedias y elecciones a nivel de fiscales de distrito y judiciales."

6:36 p.m. ET - Los centros de votación comienzan a cerrar en una de las elecciones presidenciales más significativas de la historia moderna. Votantes llenan iglesias, escuelas y centros comunitarios para decidir el futuro de la democracia en EE.UU. Esta noche podría ser histórica, ya sea con Kamala Harris como la primera mujer presidenta o Donald Trump como el primer expresidente en más de un siglo en recuperar el cargo tras una derrota. La alta participación de mujeres, motivada por la esperanza de ver una presidenta mujer y de defender derechos, es notable.

6:35 p.m. ET - Los primeros centros de votación cierran en Indiana y Kentucky, mientras que otros estados clave, como Georgia, cerrarán a las 7:00 p.m. ET. La participación es alta en una elección que ambos candidatos han calificado como decisiva para el futuro de la democracia en EE.UU. No se han reportado problemas importantes en los centros de votación.

6:33 p.m. ET - En Georgia, el juez Ural Glanville ordena mantener abiertos varios centros de votación en Atlanta debido a amenazas de bomba no confirmadas, atribuidas a correos electrónicos de origen ruso.

6:32 p.m. ET - En siete estados clave se define la contienda presidencial. La votación está en marcha en una elección histórica que podría ver a Kamala Harris como la primera presidenta mujer, o a Donald Trump convirtiéndose en el primer expresidente en más de un siglo en recuperar el cargo.

6:28 p.m. ET - En Pensilvania, una multitud de jóvenes votantes se congrega cerca de la Universidad de Lehigh, con tiempos de espera de hasta seis horas en algunos centros. La participación juvenil parece ser alta, especialmente entre votantes motivados por temas de derechos reproductivos.

6:21 p.m. ET - Las encuestas de salida iniciales muestran una ligera ventaja en la opinión pública para Kamala Harris, con un 46% de imagen positiva frente al 42% de Donald Trump. Además, más votantes temen un posible segundo mandato de Trump en comparación con un mandato de Harris.

6:05 p.m. ET - En Maricopa, Arizona, uno de los condados más grandes del estado, se han reforzado las medidas de seguridad y el recuento de votos anticipados ya está en marcha. Se espera que los primeros resultados se publiquen alrededor de las 8:00 p.m. hora local.

5:56 p.m. ET - La secretaria de estado de Michigan, Jocelyn Benson, reporta una participación récord en Michigan, superando incluso los números de 2020. Se proyecta que la participación total podría superar los 5.5 millones de votantes.

5:48 p.m. ET - En Nevada, hasta el momento, 129,515 votantes se han presentado en persona en todo el estado. Las filas han sido largas pero el proceso de votación sigue con fluidez.

5:44 p.m. ET - En Milwaukee, Wisconsin, se realizará un recuento de 30,000 boletas ausentes debido a una preocupación por la transparencia, lo que podría retrasar los resultados finales en esta ciudad hasta pasada la medianoche.

5:20 p.m. ET - En Allentown, Pensilvania, la comunidad latina se moviliza masivamente a favor de Harris, según reportes locales. Votantes de origen puertorriqueño expresan apoyo a la candidata luego de comentarios despectivos sobre la isla en un evento de campaña de Trump.

5:06 p.m. ET - El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emite su voto en Brooklyn y declara públicamente su apoyo a Kamala Harris.

5:04 p.m. ET - En Pensilvania y Carolina del Norte, varias localidades extienden el horario de votación debido a problemas técnicos en las máquinas de conteo y demoras en la apertura de ciertos centros.

4:42 p.m. ET - En Dearborn, Michigan, la comunidad árabe americana muestra un cambio significativo en el voto hacia Donald Trump debido a temas de política exterior, mientras otros optan por la candidata del Partido Verde, Jill Stein, como protesta contra ambas opciones principales.